Candidatos são chamados para verificação de votos

Nesta sexta-feira (2), o Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela realizará a auditoria dos resultados das eleições presidenciais. A verificação será às 15h (horário de Brasília).

O tribunal convocou a participação dos 10 candidatos à Presidência. Eles devem assistir à verificação, que foi solicitada pelo ditador Nicolás Maduro.

Ele disse estar pronto para apresentar 100% das atas que “estão em nossas mãos”.

O Conselho Nacional Eleitoral (CNE) disse que Maduro foi eleito para um terceiro mandato com 51,2% dos votos — 5.150.092 votos —, enquanto Edmundo González teve 44,2% — 4.445.978 votos. No entanto, a oposição contesta e aponta falta de transparência do órgão eleitoral. As informações são da CNN.

Maduro apresentou o pedido à Câmara Eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça para esclarecer o que chamou de “tentativa de golpe de Estado” e “ataque contra o processo eleitoral”. Ele afirmou que irá comparecer à nomeação do Tribunal Supremo Eleitoral.

– Estarei lá. Espero que todos os candidatos presidenciais compareçam. Você acha que todo mundo vai? Quem não vai? – declarou.

