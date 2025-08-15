sexta-feira, agosto 15, 2025
Influenciador Hytalo Santos e marido são presos por suspeita de exploração de menores e tráfico humano

O influenciador paraibano Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, foram presos preventivamente nesta sexta-feira (15) em Carapicuíba, na Grande São Paulo. A prisão é resultado de uma investigação do Ministério Público da Paraíba (MPPB) e do Ministério Público do Trabalho (MPT), que apuram a exploração e exposição de menores em conteúdos nas redes sociais.

O caso ganhou grande visibilidade após as denúncias do youtuber Felca, que citou a “adultização” de crianças e adolescentes nos vídeos de Hytalo.

Detalhes da Operação e acusações
A operação, que contou com a colaboração das Polícias Civil da Paraíba e de São Paulo, além da Polícia Rodoviária Federal, foi autorizada pelo juiz Antônio Rudimacy Firmino de Sousa. Em sua decisão, o magistrado destacou “fortes indícios” de crimes graves, incluindo tráfico de pessoas, exploração sexual, trabalho infantil irregular e constrangimento de menores.

O juiz justificou a prisão preventiva para impedir que os investigados destruíssem provas ou intimidassem testemunhas. Segundo ele, Hytalo e o marido já haviam adotado “condutas reiteradas para dificultar o esclarecimento da verdade”, como a remoção de documentos e a ocultação de veículos.

As ações do casal, segundo a Justiça, demonstram uma “ação coordenada para comprometer o curso regular das investigações”, o que reforça a necessidade da prisão para garantir a eficácia do trabalho policial.

