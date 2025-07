Instalada a 1ª ecobarreira para conter lixo nos canais de Belém

O canal da Tamandaré ganhou a mais nova e a primeira ecobarreira de Belém, instalada ontem, sexta-feira, 25, no canal de mesmo nome localizado no bairro da Cidade Velha, em Belém. A instalação foi acompanhada pelo prefeito de Belém, Igor Normando, e é fruto de uma parceria entre a Prefeitura de Belém com o Governo do Estado e a empresa Natura.

“É muito importante essa parceria entre o poder público e as empresas que atuam na nossa região. Esse projeto simboliza um compromisso que nós firmamos desde o início do nosso governo, que é a busca por inovação para melhorar a vida das pessoas”, comentou o prefeito Igor Normando, que também enfatizou sobre o descarte irregular do lixo. “Não podemos deixar de dizer que, apesar de a Prefeitura fazer a sua parte, a população não pode jogar lixo nos canais. Não pode. A população precisa colaborar conosco”.

As ecobarreiras são estruturas simples, compostas por ferro armado e tonéis plásticos que fazem os contentores boiarem no canal. O formato curvado da estrutura nas laterais funciona como um anteparo, ajudando a reter o lixo que estiver flutuando, o que facilita o recolhimento dos rejeitos pelos agentes de limpeza. O financiamento do projeto foi feito pela empresa.

As ecobarreiras foram desenvolvidas por Diego Saldanha há nove anos em Colombo, no Paraná. “Desenvolvi essa ideia porque, perto da minha casa, havia um rio completamente poluído e eu não aguentava mais isso. Já implantamos esse projeto em várias cidades do Paraná e do Rio Grande do Sul, mas, com certeza, em Belém é o maior desafio. Essa parceria com a Natura e a Prefeitura de Belém vai ajudar muito a melhorar a qualidade da água dos córregos“, disse Diego.

A implantação dos equipamentos foi viabilizada por meio do projeto Natura Elos, um programa da empresa que apoia iniciativas sustentáveis e ações de logística reversa em municípios brasileiros. “O projeto das ecobarreiras é muito importante porque contribui para a retenção de resíduos, impedindo que cheguem a grandes cursos d’água. Isso tem tudo a ver com a nossa estratégia de regeneração porque essas barreiras retêm resíduos que vêm das ruas e de rios menores, evitando que alcancem rios maiores”, explicou Sabrina Sanches, diretora do Natura Elos.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL É NECESSÁRIA

A Prefeitura de Belém, por meio da Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), investe atualmente cerca de R$ 3 milhões por mês na limpeza dos canais e córregos da cidade, boa parte da limpeza provocada pelo descarte irregular, como enfatiza o titular da pasta, Cleiton Chaves.

“O descarte irregular de lixo nesses locais prejudica toda a coletividade, já que os alagamentos estão diretamente ligados ao acúmulo de resíduos no curso das águas. Diminuir a quantidade de lixo nos canais ajuda inclusive a Prefeitura de Belém a gastar menos com a limpeza, pois é um recurso que ser investido em outras melhorias”, diz Cleiton Chaves.

Poucos minutos após a instalação, ainda na manhã desta sexta-feira, uma grande quantidade de entulho já havia sido captada, o suficiente para lotar uma caçamba.

A parceria da Natura com a Prefeitura de Belém foi firmada por meio da Secretaria Executiva de Inclusão Produtiva, da Sezel. Pela pasta, estiveram presentes também na implementação das ecobarreiras os secretários executivos do órgão: Pamela Massoud e Wilson Neto, e o superintendente Marcelo Matto.

Fonte e imagens: Agência Belém