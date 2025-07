Festival Japonês celebra cultura e sabores do Japão na Assembleia Paraense

Gastronomia típica, tradição, cultura pop e muita animação marcaram a primeira edição do Festival Japonês da Assembleia Paraense, realizada na noite desta sexta-feira (25), em Belém. O evento reuniu centenas de associados e convidados em uma verdadeira imersão nos costumes e símbolos do Japão, misturando o clássico e o contemporâneo.

Com um ambiente colorido e acolhedor, o festival trouxe uma programação diversificada que encantou todas as idades: oficinas de origami, apresentações de artes marciais, show musical, culinária típica e a presença animada de cosplayers vestidos como personagens de animes e mangás.

Para o presidente executivo da Assembleia Paraense, Oscar Pessoa, o evento reforça o elo cultural entre o Pará e a comunidade japonesa, que tem forte presença no estado. “A Assembleia idealizou esse festival para valorizar a cultura japonesa em toda a sua riqueza. Foi uma noite de música, gastronomia, artes marciais e personagens que marcaram gerações. Um verdadeiro sucesso”, comemorou.

Gastronomia em destaque

A culinária japonesa foi um dos grandes atrativos da noite. Estações gastronômicas ofereceram delícias como sushis, temakis, lámen e outras iguarias que fazem sucesso entre os paraenses. Entre os expositores estava a Temakeria do chef Guto Rezende, que elogiou a iniciativa. “A culinária japonesa tem tudo a ver com Belém. O espaço está cheio e a energia é maravilhosa”, disse.

Cultura, arte e tradição

A noite também contou com apresentações de artes marciais e oficinas de origami voltadas para crianças e adultos. No palco, o cantor Kenzo Kitajima emocionou o público com um repertório inspirado no cancioneiro oriental, acompanhado de voz e violão.

Vestidos como personagens de anime, os cosplayers circularam entre o público, tirando fotos, interagindo e garantindo o clima festivo do evento. A mistura entre tradição e cultura pop foi um dos pontos mais elogiados pelos participantes.

Evento no calendário

O vice-presidente da AP, Márcio Braga, já vislumbra novas edições do festival. “A receptividade foi tão grande que imaginamos transformar essa experiência em um evento anual. A Assembleia tem tradição em homenagear culturas e a comunidade japonesa merece esse espaço”, afirmou.

Entre os visitantes, o sentimento era de encantamento. O servidor público Fábio Pereira destacou a estrutura e a proposta do evento. “A Assembleia sempre capricha e esse festival não foi diferente. A mistura de tradição com cultura pop atraiu famílias, jovens e idosos. Foi incrível”, declarou.

Um elo entre o Pará e o Japão

O Festival Japonês da Assembleia Paraense reforçou a presença e a influência da cultura nipônica na capital paraense, promovendo um encontro de gerações e fortalecendo memórias afetivas. Com tanto sucesso, a expectativa é que o evento entre de vez para o calendário cultural da cidade, como uma ponte viva entre o Pará e o Japão.

Imagem: Divulgação Instagram