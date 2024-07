Jack Black cancela turnê após fala de colega de banda sobre Trump

Diante da repercussão amplamente negativa da fala de seu parceiro de banda sobre o atentado contra o ex-presidente Donald Trump, o cantor Jack Black anunciou nesta terça-feira (16) o cancelamento da turnê do grupo Tenacious D e o adiamento dos “futuros planos criativos” da banda. As informações foram divulgadas por Jack no perfil dele no Instagram.

– Fui pego de surpresa pelo que foi dito no show de domingo. Eu nunca apoiaria discursos de ódio, e não encorajaria violência política de nenhuma forma. Após muito refletir, decidi que não é apropriado continuar com a turnê do Tenacious D, e todos os futuros planos criativos com a banda serão colocados em espera. Me sinto grato aos fãs por seu apoio e compreensão – declarou.

Kyle Gass, o músico do Tenacious D que zombou do atentado contra o ex-presidente americano, também se pronunciou em suas redes sociais nesta terça. Ao comentar a declaração que fez no último domingo (14), o artista reconheceu que a frase que proferiu foi “altamente inapropriada”, “perigosa” e “terrivelmente errônea”.

– O que aconteceu [com Trump] foi uma tragédia, e sinto muito pelo meu lapso terrível de julgamento. Eu peço desculpas àqueles que decepcionei, e me arrependo de toda a dor que causei – afirmou.

SOBRE A FALA POLÊMICA

O momento polêmico aconteceu durante um show no último domingo em Sidney, na Austrália, quando Black presenteou o colega de banda com um bolo de aniversário e pediu que ele fizesse um pedido. Gass então respondeu: “Não erre Trump na próxima vez”. Após o caso repercutir nas redes, um parlamentar australiano demonstrou indignação com a fala e pediu a deportação da banda.

– Condeno da maneira mais veemente possível o apelo à violência política feito pelo Tenacious D em Sydney no domingo. Advogar e/ou desejar o assassinato de um presidente é flagrante, nojento, imundo, maligno e inaceitável de qualquer maneira ou forma. Isso não foi uma piada, ele falou muito sério quando desejou a morte do presidente – disse o senador conservador Ralph Babet.

Em uma nota divulgada em suas redes, Babet fez um apelo ao primeiro-ministro australiano Anthony Albanese para que o líder se juntasse a ele em uma denúncia contra a banda Tenacious D e os cantores Jack Black e Kyle Gass, além de pedir ao ministro da Imigração da Austrália, Andrew Giles, a revogação dos vistos dos integrantes do grupo musical e a deportação imediata deles.

– Qualquer coisa menos do que deportação é um endosso ao tiroteio e tentativa de assassinato de Donald J. Trump, o 45° e futuro 47° presidente dos Estados Unidos – resumiu.

Após a repercussão da fala de Gass, um show da banda que aconteceria nesta terça-feira (16) na cidade de Newcastle, no estado australiano de Nova Gales do Sul, foi “adiado”. Em território australiano, ainda estavam agendados shows do grupo nas cidades de Brisbane, Melbourne e Adelaide. Na sequência, o Tenacious D seguiria para a Nova Zelândia.

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/CAROLINE BREHMAN