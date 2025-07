JBS abre 37 vagas de emprego no sul do Pará e oferece oportunidades para jovens

A JBS, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com 37 vagas de trabalho abertas no distrito de Casa de Tábua, em Santa Maria das Barreiras, no sudeste do Pará. As oportunidades são para atuação na unidade da Friboi, e os cargos disponíveis incluem Operador de Produção, Analista de Qualidade, Faqueiro, Porteiro, Mecânico e Pedreiro.

As contratações seguem o regime CLT, com todos os direitos e benefícios garantidos. Quem for selecionado passará por treinamento interno antes de iniciar as atividades.

Interessados devem enviar o currículo para os e-mails:

samuel.fernandes@friboi.com.br

maria.vargas@friboi.com.br

Ou pelo WhatsApp: 📱 (94) 8411-7828.

Além das vagas efetivas, a JBS também está com 11 oportunidades abertas para o Programa Evoluir – uma iniciativa voltada para jovens de 18 a 23 anos. Em parceria com o Instituto J&F, o programa oferece formação teórica e prática, preparando os participantes para o mercado de trabalho e possibilitando crescimento dentro da empresa.

Sobre a JBS

Presente em 17 países, a JBS emprega mais de 280 mil pessoas e atua com um portfólio diversificado que inclui carnes bovina, suína, de frango, cordeiro, peixes e proteínas vegetais. A empresa é dona de marcas reconhecidas, como Friboi, Seara, Swift e Pilgrim’s Pride, com produtos distribuídos em 190 países.

A companhia também investe em áreas como couro, biodiesel, colágeno e soluções sustentáveis, priorizando práticas de bem-estar animal e segurança alimentar, com o compromisso de alimentar o mundo de forma mais responsável.

Imagem: Divulgação