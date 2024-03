Jeff Bezos ultrapassa Elon Musk como o mais rico do mundo

Fundador da Amazon, Jeff Bezos voltou a ser o homem mais rico do mundo, deixando Elon Musk na segunda posição e assumindo o topo do Índice de Bilionários da Bloomberg pela primeira vez desde o outono de 2021. Nesta segunda-feira (4), o valor patrimonial de Bezos era de 200 bilhões de dólares (aproximadamente R$ 989 bilhões), de acordo com o índice.

Já a fortuna de Musk somava 198 bilhões de dólares (R$ 979 bilhões), enquanto a de Bernard Arnault, presidente e diretor executivo da LVMH, maior empresa de artigos de luxo do mundo, totalizava 197 bilhões de dólares (R$ 974 bilhões).

Nos últimos anos, Musk, Arnault e Bezos vêm se alternando no topo do ranking, que calcula fortunas pessoais levando em consideração flutuações do mercado e da economia, além de outros fatores.

Confira a lista de bilionários da Bloomberg:

– Jeff Bezos: 200 bilhões de dólares;

– Elon Musk: 198 bilhões de dólares;

– Bernard Arnault: 197 bilhões de dólares;

– Mark Zuckerberg: 179 bilhões de dólares;

– Bill Gates: 150 bilhões de dólares;

– Steve Ballmer: 143 bilhões de dólares;

– Warren Buffett: 133 bilhões de dólares;

– Larry Ellison: 129 bilhões de dólares;

– Larry Page: 122 bilhões de dólares;

– Sergey Brin: 116 bilhões de dólares.

*Com informações AE

Fonte: Pleno News/ Foto: EFE/EPA/ROBERT PERRY