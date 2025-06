Junho no Pará: cultura, tradição, romance e sabores no mês mais vibrante do estado

O mês de junho no Pará é, sem dúvida, um dos períodos mais ricos e movimentados do calendário cultural brasileiro. É quando a cultura popular paraense se manifesta com força total, reunindo tradições, música, dança, gastronomia típica, muita alegria e também um clima especial de romance.

Pararraiá: o maior São João do estado

Entre os dias 12 e 15 de junho, Belém recebe o Pararraiá, um dos maiores eventos juninos da região Norte. Com entrada gratuita no estacionamento do Mangueirão, o festival reúne 17 grandes atrações, como Chitãozinho & Xororó, Nattanzinho, Xand Avião e ícones paraenses como Viviane Batidão, Joelma e a aparelhagem do Lendário Rubi, símbolo do tecnobrega.

Mais do que diversão, o Pararraiá é uma estratégia do governo estadual para consolidar o evento como um atrativo turístico anual, movimentando a economia e fortalecendo a identidade cultural do Pará.

Temporada das quadrilhas: tradição e competição

Junho também marca o auge das quadrilhas juninas, que movimentam a capital e o interior do estado. Grupos como a tradicional Paraíso Junino, de Val-de-Cans, percorrem municípios como Igarapé-Açu, Tracuateua, Benevides e Salinópolis, levando espetáculos coreografados que unem arte, tradição e muita emoção.

Na capital, dois eventos são destaque:

Concurso Estadual de Quadrilhas Juninas (de 13 a 27 de junho, no Centur)

Arraial de Belém 2025 (finais de semana de 20 a 29 de junho, na Praça Waldemar Henrique)

As disputas são acirradas e envolvem milhares de dançarinos, estilistas e coreógrafos, com prêmios que somam mais de R$ 570 mil, além de categorias para Misses, Melhor Marcador e Melhor Traje.

Arrastão do Pavulagem: agora, um mês oficial

Em 2025, junho ganhou ainda mais significado com a sanção da lei que institui oficialmente o período como o “Mês do Arrastão do Pavulagem”. O tradicional cortejo, criado em 1987, leva milhares de pessoas às ruas de Belém todos os domingos, ao som de música regional, adereços coloridos e a presença marcante do Boi Pavulagem.

Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial de Belém, do Pará e também como manifestação da cultura nacional, o Arrastão é uma celebração que une famílias e promove o fortalecimento das raízes culturais do povo paraense.

Gastronomia junina: sabores típicos do Pará

Além das festas, o mês de junho é uma oportunidade perfeita para se deliciar com as comidas típicas paraenses que aquecem e encantam o paladar. Experimente o mingau de milho branco, uma opção doce feito com milho branco, leite de coco e especiarias; o tradicional bolo de macaxeira (mandioca), que pode ser servido simples ou com queijo; o tacacá, caldo quente e temperado à base de tucupi, goma e jambu, que é a cara da Amazônia; e claro, a famosa pamonha feita com milho verde e ingredientes regionais.

Não deixe de provar também o vatapá paraense, que mistura sabores do mar e da terra, e é presença garantida nas festas juninas do estado.

Junho: o mês do amor e de experiências românticas no Pará

Junho não é só sinônimo de festa: também é o mês do amor, com o tradicional Dia dos Namorados, comemorado no dia 12. Para os casais que desejam viver momentos especiais, o Pará oferece experiências únicas:

Passeios pelas praias paraenses, como Salinas, Algodoal, Ajuruteua ou Alter do Chão, perfeitas para um pôr do sol inesquecível a dois.

Visitas culturais, como assistir a um espetáculo no histórico Theatro da Paz, em Belém, um dos mais belos teatros do Brasil.

Roteiros turísticos românticos no centro histórico da capital, passeando pelo Feliz Lusitânia, apreciando o pôr do sol na Estação das Docas ou explorando as lojinhas de artesanato no Ver-o-Peso.

Junho é o momento ideal para quem busca celebrar o amor com cultura, natureza e gastronomia, transformando o mês em uma experiência inesquecível.

Junho: o melhor mês para viver o Pará

Com tanta diversidade cultural, música, dança, sabores únicos e um clima de romance no ar, junho é o mês ideal para conhecer, vivenciar e se apaixonar pelo Pará um estado onde a tradição pulsa forte e se renova a cada geração.

Por: Thays Garcia/ A Província do Pará

Imagem: Divulgação