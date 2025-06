Curso de precificação chega a Belém com Sedeme e Sebrae

O curso é voltado para microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) dos setores de Comércio, Serviços e Indústria.

Em um esforço para impulsionar o desenvolvimento econômico sustentável e a competitividade de micro e pequenas empresas, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), em parceria com o Sebrae/PA, realizará um curso de precificação de produtos.

As capacitações acontecerão nos dias 17 e 18 de junho, das 14h às 18h, no Espaço São José Liberto (ESJL). Serão duas turmas, totalizando 46 vagas, 23 em cada. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas através deste link.

Quem pode participar?

O curso é direcionado a microempreendedores individuais (MEIs), microempresas (MEs) e empresas de pequeno porte (EPPs) dos setores de comércio, serviços e indústria.

O que o curso oferece?

Esta é uma excelente oportunidade para os participantes aprenderem a calcular e definir preços adequados, considerando fatores como custos, concorrência, perfil do mercado consumidor e o valor percebido pelo cliente. A capacitação, coordenada pela Diretoria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços (DDCIS/Sedeme) e com consultoria técnica do Sebrae/PA, terá uma metodologia dinâmica e acessível.

As aulas contarão com exposição teórica clara, estudo de casos reais, dinâmicas, atividades práticas, além de planilhas e ferramentas gratuitas. O programa também incluirá debates em grupo e mentorias opcionais, enriquecendo a experiência dos participantes.

Sharry Rodrigues, diretora da DDCIS, enfatiza a importância dessas iniciativas para capacitar empreendedores, ressaltando a necessidade de entender os fatores que influenciam os preços, calcular custos de forma adequada e definir estratégias que maximizem a lucratividade sem comprometer a acessibilidade ao cliente.

A DDCIS destaca que o curso abordará conhecimentos essenciais para uma gestão financeira eficiente, sendo a precificação correta de produtos e serviços um dos pilares fundamentais para o sucesso de qualquer negócio, especialmente para micro e pequenos empreendedores que enfrentam desafios diários na competitividade do mercado.