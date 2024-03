Justiça determina quando será o julgamento dos acusados do sequestro de Marcelinho Carioca

De acordo com informações da Band Jornalismo, o julgamento dos sete indivíduos acusados de participação no sequestro do ex-futebolista Marcelinho Carioca e sua amiga, Taís Alcântara, foi agendado para 2 de agosto às 13h30 pela Justiça de São Paulo. O incidente ocorreu em dezembro de 2023, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo.

Após saírem de um show do cantor Thiaguinho na Neo Química Arena, em Itaquera, Marcelinho e Taís foram sequestrados. As vítimas foram localizadas na manhã de 18 de dezembro e levadas ao Palácio da Polícia, no centro da cidade. Eles foram mantidos em cativeiro por aproximadamente 36 horas.

O juiz Sérgio Cedano, da 2ª Vara Criminal do Fórum de Itaquaquecetuba, conduzirá o julgamento virtualmente. Cinco pessoas foram presas, incluindo o “carcereiro” e os “conteiros” – aqueles que recebem pagamentos de extorsão via Pix. Outros suspeitos foram interrogados pela polícia, e duas pessoas ainda estão foragidas.

Em uma entrevista ao Brasil Urgente com José Luiz Datena, Marcelinho detalhou o incidente. Ele negou qualquer envolvimento romântico com Taís, afirmando que são apenas amigos. Ele também revelou que foi forçado sob a mira de uma arma a gravar um vídeo alegando ter um caso com ela.

Marcelinho relatou que estava voltando para casa em Arujá após o show de Thiaguinho na Neo Química Arena. Ao chegar à casa de Taís, ele foi abordado por três indivíduos. Depois de ser atingido na cabeça, ele foi colocado em um carro com os olhos vendados e não viu mais nada.

