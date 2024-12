Kalil diz que, se Lula sangrar de novo, cirurgia maior pode ocorrer

O cardiologista Roberto Kalil Filho, médico pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva(PT), declarou que, apesar da possibilidade de o petista ter novos sangramentos ser rara, uma cirurgia maior, como uma craniotomia, pode vir a ser necessária caso uma nova hemorragia acometa o chefe do Executivo. A declaração foi feita pelo médico em uma entrevista concedida ao site Poder360.

– Se houver um novo sangramento, o que é raro, tem várias possibilidades dependendo do tamanho do sangramento. Desde observação, nova trepanação [drenar o sangue por meio de um furo na cabeça] até a craniotomia. Ou seja, pode ser desde nova drenagem até uma craniotomia – declarou.

De acordo com Kalil, a craniotomia consiste na retirada de um pedaço do crânio para remover a meninge, ou seja, é mais complexa que a trepanação pela qual Lula precisou passar na última terça-feira (10) após ser diagnosticado com uma hemorragia intracraniana. Já na última quinta (12), o petista foi submetido a um procedimento de embolização da artéria meníngea média.

Segundo o boletim médico mais recente, divulgado neste sábado (14), Lula permanece sob cuidados semi-intensivos. Além disso, o Hospital Sírio-Libanês informou que o petista segue lúcido e orientado, alimentando-se e caminhando. Por fim, o centro médico informou que o Lula não tem nova programação de exames de imagem.

Fonte: Pleno News/ Foto: PR/Ricardo Stuckert