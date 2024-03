Kate Middleton revela que está em tratamento contra câncer

Kate Middleton, princesa de Gales, revelou que está nos estágios iniciais de um tratamento contra o câncer. As declarações dela foram divulgadas por meio de um vídeo, nesta sexta-feira (22).

Na gravação, Kate também falou sobre o procedimento cirúrgico ao qual foi submetida em janeiro.

A princesa explicou que a descoberta do câncer, agora, foi um grande choque.

– Eu queria agradecer as mensagens de apoio. Foram meses muito difíceis para nossa família. Eu agradeço minha equipe médica. Em janeiro, eu passei por uma grande cirurgia abdominal e na ocasião pensou-se que minha condição não era de câncer. A cirurgia foi bem -sucedida, no entanto exames após a operação notaram que havia câncer. Minha equipe médica aconselhou que eu me submetesse a uma quimioterapia preventiva, e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento – disse.

Ela destacou que está bem e “cada dia mais forte”.