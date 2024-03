Milton Neves anuncia morte de Fausto Silva na web e se desculpa

O perfil de Milton Neves no Instagram anunciou, por meio dos stories, que o apresentador Fausto Silva havia morrido. Minutos depois, na manhã desta sexta-feira (22), a publicação foi deletada, e o jornalista afirmou que tinha sido hackeado.

– Atenção, pessoal! Hackearam minhas redes e publicaram falsa informação sobre meu querido amigo Faustão – declarou.

Milton disse que tomará providências sobre o ocorrido em sua conta.

– Ele segue sendo muito bem tratado no hospital, graças a Deus. Vou levar o caso à polícia para descobrir quem foi o responsável – acrescentou o comunicador, que postou uma foto na qual ele está ao lado de Faustão.

Fausto Silva está internado no Hospital Albert Einstein após passar por um transplante de rim no dia 26 de fevereiro. Foi o segundo transplante de órgão do apresentador, que recebeu um coração no ano passado.

Fonte: Pleno News/Foto: Reprodução/Band