Bolsonaro completa 69 anos nesta quinta-feira e recebe felicitações

Nesta quinta-feira (21), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) completa 69 anos de idade. Desde o início do dia, diversos políticos e personalidades parabenizaram o político pelas redes sociais, exaltando o papel do líder conservador no país.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), por exemplo, classificou o pai como uma “referência”. Já o deputado e ex-ministro de Bolsonaro, Ricardo Salles (PL-SP), destacou a “forte perseguição política” pela qual o ex-presidente passa atualmente.

– Parabéns ao nosso eterno presidente Jair Bolsonaro, que hoje completa 69 anos sob forte perseguição política daqueles que bradam amor e paz, mas seguem rancorosos e agindo movidos por indisfarçável sentimento de vingança. Parabéns Bolsonaro – escreveu Salles.

O vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) também deixou uma mensagem de aniversário ao pai e ressaltou que o ex-presidente vive hoje “uma segunda vida”, uma referência feita ao atentado sofrido por Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018, quando o então candidato foi atingido por uma facada desferida por Adélio Bispo.

– Sendo seu filho lhe desejo muita saúde não somente neste dia, mas em todos. Sua segunda vida tem um propósito e todos estão vendo. Cada dia mais e mais pessoas abrem os olhos independentemente de serem eleitores seus ou não. No dia de seu aniversário nós é que ganhamos o presente. Obrigado por tudo. Que Deus o abençoe sempre pai – disse Carlos.

Quem também parabenizou Bolsonaro foi o ex-ministro e ex-deputado Onyx Lorenzoni, que chamou o ex-presidente de “o homem que foi capacitado por Deus e despertou uma nação”.

– Que Deus continue iluminando teu caminho e abençoando a tua vida, meu irmão, meu amigo, Jair Messias Bolsonaro. Feliz Aniversário! – afirmou.

O deputado Mario Frias (PL-SP), por sua vez, manifestou gratidão ao ex-presidente, enquanto que o senador Marcos Rogério (PL-RO) disse ter “orgulho de ser aliado, parceiro e amigo” do líder conservador. O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), por fim, afirmou desejar que Deus cerque Bolsonaro “com bondade e justiça”.

– Meus parabéns, presidente Jair Bolsonaro. Desejo que Deus te cerque com bondade e justiça, sustentado sua casa e te exaltando com verdade e honra. “O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça; o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz”. Números 6.24-26 – completou Cavalcante.

