SEGURANÇA

Deflagrada pela Polícia Federal operação contra fraudes no transporte escolar no Pará

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta sexta-feira, 29, a Operação Rota de Hermes, no município de Brasil Novo/PA, com o objetivo de desarticular possível esquema criminoso voltado à prática de crimes contra a administração pública, especialmente fraudes em procedimentos licitatórios, corrupção, lavagem de dinheiro e outros delitos correlatos no âmbito da prestação do serviço de transporte escolar.

Com o objetivo de aprofundar as investigações e coletar novos elementos de prova, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais, nas cidade de Brasil Novo, Medicilândia e Altamira/PA. Até o momento, foram apreendidos aproximadamente R$ 328.000 em espécie, veículos de alto padrão e joias. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Altamira/PA, onde serão adotadas as medidas de polícia judiciária cabíveis.

No curso das investigações, foram identificados indícios de precariedade na prestação do serviço de transporte escolar oferecido a crianças da rede pública, com a utilização de veículos improvisados, desprovidos de cintos de segurança e assentos adequados. Verificou-se, ainda, que os valores pagos pelo município, conforme previstos nos contratos licitatórios, não correspondem à qualidade do serviço efetivamente executado, cuja execução é custeada com recursos federais oriundos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE). Apuram-se também subcontratação irregular e utilização de empresas de fachada.

Fonte e imagens: Ascom/SRPF-PA em Altamira

