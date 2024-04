Liberado para nascidos em Março o valor de até R$ 1.412 de abono salarial PIS/PASEP

Um benefício significativo aguarda trabalhadores com registro formal ativo em 2022, com valores variando entre R$ 117 e R$ 1.412 dependendo dos meses trabalhados. Este é o abono salarial PIS/PASEP, cujos pagamentos foram iniciados este ano, beneficiando milhares de brasileiros. Vamos entender todos os detalhes importantes para que você não perca este direito.

Os critérios para receber o abono salarial são específicos. É necessário que o trabalhador esteja inscrito no programa PIS/PASEP há pelo menos cinco anos. Além disso, deve ter trabalhado por pelo menos 30 dias em 2022 com remuneração de até dois salários mínimos por mês.

Como participar do PIS/PASEP?

A inscrição no PIS/PASEP ocorre automaticamente no momento em que o indivíduo é formalizado em seu primeiro emprego. Dessa forma, o benefício visa não só recompensar a formalidade, mas também incentivar a continuidade do trabalhador no mercado formal, contribuindo assim tanto para a economia quanto para a segurança individual do trabalhador.

Como é calculado o valor do abono PIS/PASEP?

O cálculo para o valor do abono é proporcional ao tempo de serviço do ano base, sendo dividido pelo valor vigente do salário mínimo. Por exemplo, quem trabalhou todo o ano de 2022 recebe um salário mínimo completo como abono, que em 2024 está fixado em R$ 1.412.

Meses Trabalhados Valor Recebido 1 R$ 117,67 2 R$ 235,33 3 R$ 353,00 4 R$ 470,65 5 R$ 588,32 6 R$ 706,00 7 R$ 823,66 8 R$ 941,33 9 R$ 1.059,00 10 R$ 1.176,68 11 R$ 1.294,34 12 R$ 1.412,00

Como o aumento do salário mínimo afeta o PIS/PASEP em 2024?

Com a atualização anual do salário mínimo, que aumentou de R$ 1.320 para R$ 1.412, os beneficiários do abono salarial em 2024 perceberão um benefício maior em comparação ao ano anterior. Esse ajuste é essencial para garantir que o poder de compra do benefício permaneça alinhado com o crescimento econômico.

O abono salarial é um importante benefício concedido aos trabalhadores de baixa renda, proporcionando uma ajuda financeira adicional ao longo do ano. O reajuste anual do salário mínimo é fundamental para garantir que esse benefício continue cumprindo seu propósito de apoiar os trabalhadores e suas famílias, ajudando a mitigar os efeitos da inflação e garantindo que o poder de compra não seja comprometido.

Você sabe as datas de pagamento do abono salarial PIS/PASEP?

Verificar as datas de pagamento evita contratempos e garante que os beneficiários não percam o prazo final para o saque. Compreender completamente o calendário permite uma organização financeira melhor, possibilitando o uso do dinheiro de maneira mais eficaz.

Calendário de pagamento do PIS/PASEP 2024

Mês de Nascimento Data de Recebimento Janeiro A partir de 15/02/2024 Fevereiro A partir de 15/03/2024 Março e Abril A partir de 15/04/2024 Maio e Junho A partir de 15/05/2024 Julho e Agosto A partir de 15/06/2024 Setembro e Outubro A partir de 15/07/2024 Novembro e Dezembro A partir de 15/08/2024

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Divulgação