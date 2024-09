Lula pode anunciar o nome do presidente da COP 30 durante a assembleia geral da ONU

A autoridade escolhida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para presidir a COP 30, em novembro de 2025, em Belém, pode ser anunciada sem demora. Inclusive, o chefe do executivo tem sido aconselhado a fazer o anúncio ainda este mês, e aparentemente aprovou a ideia. As informações são do jornal Folha de S. Paulo.

Antes, a ideia era divulgar o nome do presidente da conferência durante a COP 29, em Baku, Azerbaijão, ainda este ano. Mas a nova estratégia discutida no Planalto sugere que governo federal divulgue o nome durante sua visita a Nova York, nos Estados Unidos, no final de setembro. Ali, ele participa da abertura da Assembleia-Geral da ONU, como chefe de Estado.

Segundo as informações, antecipar o nome do presidente da COP 30 pode servir como uma forma de destacar o evento e gerar maior visibilidade para a conferência global do clima, além de preparar o cenário para uma recepção mais robusta e organizada em Belém. Será este evento, como estão falando por aí, a “COP da Floresta”.

Desta forma, fazer o anúncio em Nova York, em um evento de grande importância internacional, pode fortalecer a posição do Brasil na comunidade global e aumentar o prestígio da conferência que será sediada em Belém, acredita o governo brasileiro. A decisão final sobre o timing do anúncio ainda está em discussão, mas a mudança de planos reflete uma estratégia de maximizar a atenção e o impacto do evento climático.

Imagem: Agência Brasil