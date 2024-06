Luto nas comunicações: morre o empresário Jair Ferreira, fundador da Rádio Rauland FM

Faleceu na madrugada de ontem, sexta-feira, 14, o empresário Jair da Silva Ferreira, fundador da Rádio Rauland FM, a primeira emissora em frequência modulada no Estado do Pará. O empresário estava internado havia cinco meses em um hospital particular de Belém. Não houve cerimônias fúnebres, pois era desejo do empresário ser cremado quando viesse a morrer.

O empresário era muito conhecido no meio artístico. Além de fundar a primeira FM na capital paraense, Jair Ferreira, ou Seu Jair”, como era mais conhecido, contribuiu com o cenário musical do Pará, onde foi responsável por lançar diversos artistas locais e popularizar o brega nos anos 80.

Até hoje, a emissora criada por Jair Ferreira dedica boa parte de sua programação à execução de músicas do ritmo brega, preservando, assim, a cultura musical paraense.

Jair era também o proprietário da Rauland Belém Som, que começou a operar na capital ainda nos anos 70. Criou a Rauland Som Ambiente, entre outros empreendimentos na área das comunicações.

REPERCUSSÃO

O empresário das comunicações e ex-governador Carlos Santos, presidente do Grupo Marajoara de Comunicação, lamentou a perda de Seu Jair:

“Eu tinha uma admiração muito grande pelo meu amigo Jair, sempre falava com ele sentado na mesma mesa no restaurante TocToc da AP comendo sempre aos domingos, acompanhado de sua esposa. Comentei com minha esposa Aline Santos que da última vez há dois meses eu não vi ele na mesa e procurei por ele. Descanse em paz Jair. Deus conforte os corações de todos familiares”, acentuou Carlos Santos.

Imagem: Reprodução