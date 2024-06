Paraenses conquistam vaga para o Mundial de Karatê, no Mundial

Com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), oito karatecas representaram o Estado, entre os dias 29 de maio a 02 de junho, no Campeonato Brasileiro de Karatê Shotokan JKA, em Brasília (DF). Quatro atletas conseguiram a classificação para o Mundial, que será no período de 25 a 27 de outubro, em Takasaki no Japão.

Umas das atletas classificadas para o Mundial é a jovem Bruna Robert, que conquistou as medalhas de bronze no Kata e prata no Kumitê, na categoria Juvenil de 16 a 18 anos. Com o resultado a atleta é convocada pela 4ª vez para fazer parte da Seleção Brasileira de karatê JKA (Japan Karatê Association).

“Estou muito feliz por mais essa conquista e representar o meu estado do Pará em mais um Mundial. Graças ao apoio da Seel, eu consegui participar desta competição e trazer essas medalhas para o meu Pará”, disse Bruna Robert.

A medalhista fez quatro lutas no Campeonato Brasileiro, até chegar a final e trazer para a capital a convocação para a Seleção Brasileira de Karatê.

A Secretária titular da Secretaria de Estado de Esporte a Lazer (Seel), Ana Paula, ressalta a participação dos paraenses nas competições. “Estamos felizes com o excelente resultado que os nossos atletas estão desempenhando nas principais competições nacionais. E graças ao apoio do Governo, por meio da Seel, sonhos estão sendo realizados”, disse a secretária.

Imagem: Jessé Lima/Divulgação