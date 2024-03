Macron visita casa do chocolate no Pará e concederá honraria a líder internacional da causa indigena

Nessa terça-feira (26), o presidente da França, Emmanuel Macron, estará em solo paraense ao lado do presidente Lula e o governador do estado Helder Barbalho. A capital paraense está incluída na lista de estados onde o presidente da França, passará durante os dias que estará no Brasil ao longo dessa semana. Essa é a primeira vez que o Macron estará na América Latina.

Durante sua visita a Belém, irá conhecer uma fábrica de chocolate, na ilha do Combu, à 15 minutos de barco do centro de Belém. A agenda da visita está relacionada à 30ª Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP30) que ocorrerá em 2025 em Belém.

CASA DO CHOCOLATE – FILHA DO COMBU – REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Casa do Chocolate

A visita será realizada à casa de chocolate Filha do Combu, uma precursora da bioeconomia, produção de cacau e chocolate da região Amazônica. O ambiente chama atenção pelo cuidado com os materiais produzidos e diálogo com a natureza.O local é dividido entre a fábrica, e loja onde são comercializados os produtos e a trilha do chocolate.

Macron estará no Brasil até quinta-feira (28). Na capital paraense ambos presidentes se encontram por volta das 15h30 e seguem, em barco da Marinha, para a ilha do Combu, na margem sul do Rio Guamá, onde acompanharão a produção artesanal e sustentável do cacau em região de floresta.

Segundo o palácio do Itamaraty, a objetivo é que o presidente Lula possa mostrar ao presidente francês a complexidade sobre as questões amazônica não ser apenas uma grande área de floresta, mas um local que abriga imensa população com cerca de 25 milhões de habitantes, e que depende da própria floresta para a sua sobrevivência.

Foto: Antônio Cruz- Ag. Brasil

Condecoração ao líder indígena da etnia Kayapó

De acordo com a embaixada da França no Brasil, a entrega da honraria será ao representante mundial da causa indígena, Raoni Metuktire, e está programada para acontecer às 18h15. O Emmanuel Macron, concederá, a Ordem Nacional da Legião de Honra, a maior honraria concedida pela França a seus cidadãos e a estrangeiros que se destacam por suas atividades no cenário global. Após esse momento, o presidente Francês ainda tem um encontro com representantes de povos indígenas.

O cacique Raoni Metuktire, de 92 anos, é reconhecido por sua luta em defesa da Amazônia e pelos povos indígenas. Suas origens são da aldeia Kraimopry-yaka, onde nasceu, o expoente rodou o mundo pedindo paz e criando laços e diálogos com diversas personalidades, como Papa Francisco e o rei britânico Charles III.

Foto: Ricardo Stuckert/PR