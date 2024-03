Sindicato aprova greve nacional em universidades federais a partir do dia 15 de abril

O setor das Instituições Federais de Ensino (Ife) do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes-SN) aprovou indicativo de greve em universidades federais, institutos e centros federais (Cefets) a partir do dia 15 de abril.

Uma nova rodada de assembleias deve ocorrer entre 26 de março e 09 de abril. Nas assembleias serão discutidos temas como: a deflagração da greve no dia 15 de abril; a criação dos comitês locais de mobilização; e a construção das pautas locais.

Outra reunião deverá ocorrer no dia 10 de abril, com tempo de 72 horas para informar governo e reitorias sobre a deflagração de greve no dia 15 de abril. Segundo os sindicalistas, a greve é uma consequência da “falta de avanço nas tentativas de negociação com o governo sobre as pautas centrais da categoria”.

