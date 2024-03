Mais de 10 mil casos suspeitos de dengue são registrados no Pará, diz o Ministério da Saúde

O Brasil contabilizou até quinta-feira, 27, um total de 2,4 milhões de casos prováveis de dengue e 897 mortes em decorrência da doença. Ao todo, foram publicados 407 decretos municipais e 11 estaduais de emergência em resposta à enfermidade. No Pará, há 10.136 casos suspeitos, além de dois óbitos confirmados e outros dois sob investigação.

A taxa de letalidade por óbito sobre o total de casos prováveis diminuiu de 0,07% para 0,04% entre a Semana Epidemiológica 1 a 12 deste ano em comparação com o mesmo período de 2023. Já a letalidade por óbito sobre o total de casos graves caiu de 5,28% para 3,99% no mesmo intervalo de tempo, indicando uma redução na gravidade da doença.

O Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira uma estratégia de ampliação da vacinação contra a dengue, contemplando mais 154 municípios. A seleção considerou critérios como presença de municípios de grande porte com alta transmissão nos últimos dez anos e população residente igual ou superior a 100 mil habitantes, além de altas taxas de transmissão recentes. Até o momento, nenhum município paraense foi incluído na lista.

A vacina é direcionada para pessoas de 10 a 14 anos, faixa etária com maior proporção de hospitalizações pela doença. O esquema vacinal compreende duas doses com intervalo de três meses entre elas. A previsão é que na próxima semana as doses redistribuídas comecem a ser utilizadas, dependendo do processo de remanejamento em cada localidade.

Atualmente, há 668 mil doses próximas do vencimento, previsto para 30 de abril, sendo 523 mil em junho e 84 mil em julho.

Imagem: Ministério da Saúde