Sai hoje o primeiro finalista do Parazão 2024; amanhã é o segundo

Paysandu e Águia de Marabá se encontram nesta tarde de sábado, 30, no Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, para o jogo de vida e morte para os dois. É o jogo de volta nas semifinais do Campeonato Paraense de Futebol Profissional. O jogo começa às 17h.

No primeiro jogo, na última quarta-feira, 27, o Papão e Águia empataram em 1 a 1 e agora, quem vencer, será o primeiro finalista. Na verdade, foi um sufoco, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O Paysandu começou ganhando, o Águia foi pra cima no segundo tempo, empatou e por pouco não conseguiu a vitória sobre os bicolores. O jogo teve gols de Biel e Luri Tanque, respectivamente, para as duas equipes.

Caso haja um empate hoje na Curuzu, a decisão irá para a cobrança de penalidades.

A partida terá a cobertura lance a lance da Super Rádio Marajoara AM-1.130, em cadeia com a Rede Marajoara de Comunicação e jornal A Província do Pará.

REMO E TUNA

Amanhã, às 17h, Clube do Remo e Tuna Luso se encontram novamente, no Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgard Proença, o Mangueirão. Nesse jogo sairá o segundo finalista do Parazão, que irá encarar o vencedor do jogo de hoje entre Paysandu e Águia de Marabá.

No primeiro jogo, na quinta-feira, o Clube do Remo venceu a Tuna de virada por 2 a 1. Os gols do Leão foram marcados por Ytalo e Sillas. Jayme, ex-Remo, marcou para a Águia do Souza.

Para ficar com a vaga, a Tuna precisa vencer por pelo menos 2 a 0. Um empate levará a partida para a cobrança de pênaltis. O jogo também será transmitido pela Super Rádio Marajoara e o portal do jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ.

Imagem: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu