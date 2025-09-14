MANAS | Julia Roberts e Sean Penn realizam sessão do filme brasileiro nos EUA

Exibição contou com a presença da diretora Marianna Brennand

Júlia Henn

Ontem (13), os atores americanos Sean Penn e Julia Roberts receberam membros da Academia de Cinema para uma exibição especial de MANAS, filme brasileiro da diretora Marianna Brennand.

A sessão contou com a presença de Brennand e da atriz Dira Paes. MANAS é um dos filmes pré-selecionados para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2026.

Tudo sobre Manas

Na trama, Marcielle é uma jovem de 13 anos que vive em uma comunidade ribeirinha na Ilha do Marajó (PA) com o pai, a mãe e três irmãos. Instigada pelas falas da mãe, ela cultua a imagem de Claudinha, sua irmã mais velha, que teria partido para bem longe após “arrumar um homem bom” nas balsas que passam pela região. Conforme amadurece, Tielle vê ruírem muitas das suas idealizações e se percebe presa entre dois ambientes abusivos. Ciente de que o futuro não lhe reserva muitas opções, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade.

Rodado na Amazônia, o longa traz a estreante Jamilli Correa, no papel principal, Dira Paes, Fátima Macedo e Rômulo Braga, além de atores e atrizes locais da região. O roteiro vencedor do Sam Spiegel International Film Lab é assinado por Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky, Marianna Brennand, Antonia Pellegrino, Camila Agustini e Carolina Benevides. Também integram a equipe o diretor de fotografia Pierre de Kerchove (Paloma), o diretor de arte Marcos Pedroso (Bicho de Sete Cabeças; Motel Destino), a montadora Isabela Monteiro de Castro (O Céu de Suely) e a figurinista Kika Lopes (O Palhaço; Simonal).

Manas é o longa de estreia de Marianna Brennand como diretora, e está disponível no Telecine.