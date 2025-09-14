Paranorman | Curta-metragem do mesmo universo do filme ganha pôster

Relançamento do filme chegará aos cinemas americanos em outubro

Júlia Henn

O estúdio de animação LAIKA, responsável por Paranorman, revelou o pôster de divulgação do curta-metragem The Thrifting, que será lançado junto com a volta do filme aos cinemas americanos.

A nova versão chega aos cinemas dos EUA em 25 de outubro. O curta, Paranorman: The Thrifting, é uma animação estrelada por Finn Wolfhard e Anna Kendrick.

Leia a sinopse de Paranorman: “Norman Babcock é um garoto que consegue ver e falar com os mortos. Entretanto, o único que acredita em suas habilidades é Neil, um amigo excêntrico. Um dia, o tio de Norman conta sobre um importante ritual anual realizado na cidade, com o objetivo de protegê-la de uma maldição jogada por uma bruxa séculos atrás. Norman resolve ajudar no ritual, mas as coisas não saem como planejado e uma nuvem mágica faz com que os mortos se levantem das tumbas da cidade.”

Dirigido por Chris Butler, que assina o roteiro junto a Sam Fell, o filme é estrelado por Kodi Smit-McPhee, Tucker Albrizzi, Anna Kendrick, Casey Affleck, Christopher Mintz-Plasse, Leslie Mann, Jeff Garlin, Elaine Stritch e Bernard Hill.

Atualmente, Paranorman está disponível no catálogo do Prime Video e pode ser alugado no Apple TV.