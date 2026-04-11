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Médicos dizem que Bolsonaro tem fadiga, soluços e desequilíbrio

Um novo boletim médico divulgado ontem, sexta-feira, 10, assinado pelo cardiologista Dr. Brasil Caiado, responsável por acompanhar Jair Bolsonaro (PL), revela que o ex-presidente apresenta quadro de fadiga, desequilíbrio e que houve um episódio isolado de soluço durante a semana.

No documento apresentado ao Supremo Tribunal Federal (STF), Bolsonaro está com pressão arterial controlada, mas relata frequente cansaço e dores no ombro direito. De acordo com o médico, apesar disso, o paciente teve melhora discreta no quadro, se comparado às últimas semanas.

— Na última semana, apresentou apenas um episódio de soluço de curta duração, sem necessidade de medicação extra. Seguindo rigorosamente o protocolo de fisioterapia três vezes por semana e reabilitação cardiorrespiratória seis vezes por semana, iniciou exercícios de força para os membros inferiores, com objetivo de melhorar o quadro de desequilíbrio e reduzir a probabilidade de quedas — disse Brasil Caiado.

Bolsonaro se recupera em casa, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, de uma broncopneumonia bacteriana. Caiado também relatou sobre o funcionamento dos pulmões do ex-presidente.

— Ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares bastante reduzidos na base do pulmão esquerdo e normal à direita — disse.

Na segunda, 06, e quinta-feira, 09, desta semana, Bolsonaro passou por sessões de fisioterapia para tratar o ombro. Ele não conseguiu cumprir todos os movimentos propostos devido às fortes dores e precisou passar por laserterapia na região, além de técnicas de agulhamento e liberação miofascial, devido às dores intensas.

Fonte e imagem: Portal Pleno.News

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