Operação prende três foragidos da Justiça no Pará por homicídio e estelionato

Três pessoas foram presas no Pará durante a Operação Nogigi, realizada nesta quarta-feira (9) em uma ação conjunta entre a Polícia Civil do Paraná, a Delegacia de Capturas da Polinter e a Polícia Federal. Os alvos são acusados de crimes como homicídio qualificado e estelionato.

Em Castanhal, foram detidos um homem com mandado por homicídio e uma mulher procurada por estelionato. Em Peixe-Boi, a polícia prendeu um suspeito de envolvimento em um assassinato ocorrido em 2016, quando a vítima foi encontrada carbonizada em uma área rural de Santa Bárbara do Pará.

Fora do estado, em Curitiba (PR), uma mulher foi presa por roubo qualificado. Ela já era monitorada pelas autoridades.

A operação contou com apoio das unidades da Polícia Federal em Belém (PA) e Barra do Garças (MT), além do cruzamento de dados entre diferentes estados. Todos os presos foram encaminhados ao sistema prisional. As investigações seguem em andamento e novas ações estão previstas.