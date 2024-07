Mercado de Carbono e COP 30 são debatidos entre Espanha e Pará

Em reunião bilateral com representantes do governo espanhol, nesta terça-feira, 23, o governador do Pará, Helder Barbalho, e o ministro da Economia, Comércio e Empresa da Espanha, Carlos Cuerpo, debateram sobre as relações entre os governos. O encontro com a delegação internacional ocorreu no Palácio dos Despachos, em Belém. Na ocasião foram discutidas as ações que vêm sendo realizadas para o desenvolvimento socioambiental na Amazônia paraense.

Na pauta do encontro, foram debatidos temas como a bioeconomia, desenvolvimento sustentável, mercado de crédito de carbono e a 30ª Conferência das Partes das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que acontecerá em novembro de 2025, na capital paraense.

“Reduzimos os números de aferição histórica (de desmatamento) ao longo do tempo, permitindo que o Brasil mude o cenário de emissões que tem acontecido. Isso faz com que nós possamos cumprir com a nossa meta de redução de emissão e também permite um estoque de carbono para a comercialização. Temos estimado até 2026, 156 milhões de toneladas disponíveis para comercialização. O que representa uma nova economia para o Estado. Uma nova oportunidade dentro do sistema judicial que distribui os recursos com as comunidades tradicionais, com povos indígenas, com povos quilombolas, com agricultura familiar, com os produtores rurais, e aquilo que cabe ao Estado”, afirmou Helder Barbalho.

Com relação ao evento internacional que acontecerá em Belém no próximo ano, o chefe do Executivo paraense ressaltou que a COP 30 estará focada na biodiversidade amazônica e terá como foco o debate ambiental e climático. Helder relembrou que no ano de 2019, o governo espanhol realizou a Conferência do Clima, em Madri, e que o intercâmbio de conhecimento sobre a realização do evento é uma oportunidade de trocar experiências.

“Esta é a oportunidade para que venhamos com maior frequência e aproveitarmos para fazer algo mais, para não ir somente à reunião e ficarmos em grandes hotéis, mas também para ver, efetivamente, o que falávamos antes com o responsável da COP. Para viver a Amazônia, viver estes projetos, viver o Brasil. Além de ver com os nossos próprios olhos o que está sendo feito e tudo o que está avançado”, ressaltou o ministro Carlos Cuerpo Caballero.

Em agenda no Pará, o ministro Caballero visitou projetos indicados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e pelo SEBRAE em Abaetetuba e também na Ilha do Combu.

Fonte: Agência Pará/Foto: Marcos Santos/Ag Pará