Messi não viaja para jogo da MLS, gera ‘revolta’ e faz adversário tomar atitude para ‘compensar’ torcedores

Segundo apurou a ESPN, o atacante Lionel Messi não viajou com a delegação do Inter Miami para o Texas, aonde a equipe da Flória enfrentará o Houston Dynamo, neste domingo (2), às 21h (de Brasília), pela MLS, no Shell Energy Stadium.

O técnico do Miami, Javier Mascherano, decidiu poupar sua principal estrela devido ao calendário apertado deste início de temporada, com o Inter tendo feito três partidas em 10 dias, sendo duas pela Liga dos Campeões da Concacaf e uma pela MLS.

Uma fonte do clube informou à reportagem que Messi não está lesionado, mas ressaltou que a equipe decidiu preservá-lo ara atuar contra o Cavalier SC, da Jamaica, no próximo compromisso da Concachampions, nesta quinta-feira (6), em Miami.

A ausência do argentino, porém, fez o Houston Dynamo se mexer nos bastidores, já que muitos torcedores que compraram ingressos ficaram revoltados por não terem a possibilidade de ver Messi em ação.

Em comunicado, a equipe texana ofereceu até entradas grátis para tentar acalmar os fãs.

“O Hoston Dynamo está muito animado de receber o Inter Miami no Shell Energy Stadium neste domingo. Foi reportado, porém, que Lionel Messi não viajou para Houston. Infelizmente, não temos como controlar quem vai entrar em campo pelo nosso oponente”, escreveu.

“Estamos ansiosos para receber todos os nossos torcedores em uma partida que terá uma atmosfera incrível e que será uma celebração do futebol na cidade de Houston. Para demonstrar nosso apreço, os torcedores que forem ao jogo de domingo ganharão um ingresso grátis para outra partida do Dynamo nesta temporada. Mais detalhes serão dados na semana que vem”, completou.

O duelo contra o Houston será a 2ª partida do Miami na temporada da MLS, depois da estreia com empate em 2 a 2 contra o New York City FC.

Foto: Destaque Lionel Messi antes de jogo entre Inter Miami e New York City FC EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Reprodução: espn.com.br