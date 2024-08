Ministério do Turismo e NOA Airport discutem conectividade aérea e aumento de fluxo no Aeroporto Internacional de Belém

Representando o Ministério do Turismo, a secretária executiva do órgão, Ana Carla Lopes, reuniu-se na quinta-feira, 29, em Belém, com dirigentes da Norte da Amazônia Airport (NOA), administradora do Aeroporto Internacional da capital paraense. O encontro teve como objetivo discutir estratégias para aumentar o número de passageiros no terminal e atrair novos voos, fortalecendo o papel do local como importante hub regional. O encontro também abordou recordes da série histórica na movimentação de passageiros domésticos e internacionais registrados pela concessionária neste ano.

Durante a reunião, Ana Carla Lopes exaltou a atuação do ministro do Turismo, Celso Sabino, na liderança do Programa “Conheça o Brasil”, que incentiva o brasileiro a viajar pelo país. A secretária executiva do MTur apontou, ainda, benefícios do reforço do fluxo turístico no Aeroporto de Belém. “Estamos atuando para promover a Amazônia como um todo. Transformar Belém em um hub será bom para o Norte, para o Nordeste e para o Brasil, quando intensificarmos ainda mais o fluxo de entrada e saída de passageiros. Os dados falam por si. Embora o crescimento seja significativo, ainda temos muito a avançar por aqui, inclusive nas melhorias da infraestrutura do aeroporto, previstas para iniciar em outubro deste ano”, afirmou Ana Carla.

O diretor administrativo e financeiro da NOA Airport, Arthur Thiago da Costa, ressaltou as expectativas da concessionária com a realização de grandes eventos na capital paraense. “Esperamos que muitos eventos venham a reboque da COP 30, do Grupo de Trabalho do Turismo do G20, organizado pelo Ministério do Turismo. Esperamos que o grande legado do evento seja a continuidade dessa chama. Que Belém continue sendo a capital do Brasil a discutir temas relacionados à bioeconomia, biodiversidade, sustentabilidade e mudanças climáticas. Que Belém seja essa cidade que receba esses e outros eventos”, pontuou.

O Aeroporto Internacional de Belém registrou um marco significativo em julho: alcançou quase 424 mil passageiros, uma alta de 25% na comparação com o mesmo período de 2023. O resultado reflete o crescimento contínuo do setor aéreo na região, consagrando julho como o melhor mês de todos os tempos no terminal. O número de passageiros internacionais também apresentou elevação expressiva: mais de 17,3 mil viajantes estrangeiros, acompanhando uma tendência de expansão da presença deste público no Brasil.

AVANÇOS

Além dos avanços em conectividade e no fluxo de passageiros, o terminal passará por melhorias significativas para oferecer mais comodidade aos usuários. Entre as intervenções em andamento, destacam-se o aprimoramento do conforto térmico das instalações e a ampliação do aeroporto. O local abrigará espaços a exemplo de um moderno centro de convenções, consolidando o terminal como um polo estratégico de eventos e negócios do país e da região Norte.

Como forma de fortalecer a posição de Belém no cenário internacional, a secretária executiva do MTur, Ana Carla Lopes, reforçou que o ministro Celso Sabino aproveitará o encontro de líderes do Turismo do G20 este ano, na capital paraense, para aumentar a conexão estratégica do aeroporto com o Caribe e outras regiões da América Latina, da Europa e da África. Além disso, está prevista uma reunião junto à Copa Airlines, a fim de discutir novas rotas e oportunidades de expansão de voos internacionais, ampliando ainda mais as opções de voos no Norte do país.

G20 – Belém receberá, entre os dias 19 e 21 de setembro deste ano, a 4ª e última reunião técnica do Grupo de Trabalho de Turismo do G20. A capital paraense também vai sediar a reunião ministerial do grupo e eventos voltados à sustentabilidade. Os assuntos que serão abordados nos encontros incluem pautas como qualificação profissional, sustentabilidade e investimentos público-privado no turismo, entre outros.

Imagem: Victor Alves/MTur