Ao vivo | Remo x Botafogo (PB) | Brasileirão Série C | 31.08.24

O Remo e o Botafogo-PB se enfrentarão neste sábado, 31 de agosto, às 17h30 (horário de Brasília), no Estádio Mangueirão, em Belém, na estreia do Grupo B da fase quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro. Acompanhe ao vivo no Grupo Marajoara e Portal A Província do Pará.

O Remo chega ao quadrangular do acesso com o vento a favor, impulsionado por uma sequência de cinco vitórias em casa. A torcida azulina, em peso, com mais de 40 mil apaixonados, promete fazer a diferença nas arquibancadas do Mangueirão para empurrar o Leão rumo à Série B.

O Botafogo-PB, líder invicto da primeira fase, chega ao quadrangular do acesso com o favoritismo e a ambição de conquistar o acesso à Série B após 11 anos de espera.

