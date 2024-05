Morre pai do ministro Alexandre de Moraes, Léon Lima de Moraes

Morreu nesta terça-feira, 28, o pai do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, Léon Lima de Moraes. A informação foi comunicada pelo presidente da Corte, Luis Roberto Barroso, durante sessão extraordinária do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Eu registro com grande pesar a notícia do falecimento do pai do meu querido amigo Alexandre de Moraes, cuja informação recebi agora pela manhã. Em nome do Supremo, do CNJ e do Judiciário brasileiro, eu mando um abraço carinhoso para o Alexandre de Moraes, desejando conforto após um momento de luto e tristeza pela partida – disse Barroso na abertura da sessão.

Imagens: Reprodução