Parceria com o Sebrae leva oficinas gratuitas às comunidades do nordeste paraense

Com o objetivo de alavancar o empreendedorismo feminino nas comunidades carentes das vilas, agrovilas e municípios, despertando nesse público o potencial que elas possuem de garantir uma renda ao seu orçamento familiar, surgiu a ideia da Oficina de Gastronomia organizada pela instrutora Lígia Vale e sua equipe, que, por meio de uma parceria com o Sebrae esteve na Semana do Micro Empreendedor (MEI), expondo o projeto.

A iniciativa vem realizando desde abril deste ano, de forma totalmente gratuita, oficinas de pães e pizzas. No município de Viseu e Capanema já ocorreram três oficinas. Para o próximo mês de junho, a equipe já tem programado um cronograma para as localidades de Curupaiti (01), Limondeua (08), Viseu – sede (14) e Açaiteua (22). “A procura por essa alternativa de aprendizagem gratuita superou nossas expectativas. Logo na nossa primeira turma, tivemos a participação de 230 mulheres. Na segunda oficina, 280 alunas lotaram o ginásio onde foi realizada a oficina. E por esse panorama, vemos que a tendência pela procura é aumentar cada vez mais”, comemora Lígia.

Para ela, essa nova oportunidade de agregar um novo conhecimento na área da gastronomia que pode se tornar um meio de ganhar dinheiro para ajudar em casa, é algo que despertou o interesse nessas alunas. ”É bastante gratificante contribuir para que essas comunidades passem a ter mulheres microempreendedoras, abrindo seus próprios negócios e, assim, obtendo meios de ajudar suas famílias”, ressaltou.

Imagens: Divulgação