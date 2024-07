Movimento Liberdade volta às ruas por impeachment de Moraes

O Movimento Liberdade volta às ruas neste domingo (14) pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o imediato impedimento do magistrado à frente dos inquéritos de sua relatoria no tribunal.

A organização também reivindica que os presos do 8 de janeiro sejam anistiados e que cessem a “censura” e a “perseguição” ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que não confirmou presença nos atos.

As manifestações ocorrerão em São Paulo e em Belo Horizonte (MG). Na Avenida Paulista, o ato acontecerá a partir das 14 horas, e na capital mineira, na Praça da Liberdade, às 10 horas.

A coordenação dos eventos se opõe a qualquer tipo de faixa, cartaz ou manifestação individual que reivindique o fechamento de instituições ou que venha a ferir a honra das pessoas. Também é vedado qualquer pedido por golpe de Estado ou intervenção militar.

Marco Antônio Costa, uma das lideranças do Movimento Liberdade, falou ao Pleno.News sobre a importância de ir às ruas e se posicionar diante desse delicado momento em que o país atravessa.

– É insustentável o nível de abuso de autoridade e de poder do Supremo Tribunal Federal, capitaneado por Alexandre de Moraes. Eles passaram de todos os limites, a sociedade não aguenta mais isso, por isso que o pessoal está indo às ruas. A classe política também tem que tratar esse tema com a devida prioridade. Isso inclui os deputados federais e senadores de oposição. Eles precisam formar um bloco, um gabinete de crise para tratar desse assunto. É imprescindível que isso seja feito o quanto antes para que não haja mais mortes de “Cleristons”, para que não tenha prisão de mais gente inocente, senhoras de 72 anos, com câncer, indo para a cadeia por julgamentos sem o devido processo legal, julgamentos autoritários, julgamentos soviéticos.

Para Marco Antônio, é “preciso dar um basta” nesse estado de arbitrariedades reiteradas do Judiciário.

– E o “basta” começa com o impedimento do ministro Alexandre de Moraes e a necessária reforma do Supremo e do sistema de Justiça – declarou.

