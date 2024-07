Saiba quem era Thomas Crooks, atirador que tentou assassinar Trump

Thomas Matthew Crooks, de 20 anos, identificado como o atirador que tentou assassinar o ex-presidente Donald Trump , era um republicano registrado e morador de Bethel Park, Pittsburgh. Ele havia feito uma pequena doação para um grupo alinhado aos democratas, conforme registros públicos.

Crooks residia no subúrbio de Bethel Park, cerca de 56 km ao sul do comício de Trump. Ele se formou na Bethel Park High School em 2022, segundo reportagens locais e um vídeo de formatura da escola.

Registros do banco de dados de eleitores da Pensilvânia mostram que Crooks era registrado como republicano. A eleição presidencial deste ano seria a primeira em que ele teria idade suficiente para votar. Além disso, registros da Comissão Eleitoral Federal indicam que um doador com o mesmo nome e endereço fez uma doação de US$ 15 ao comitê de ação política Progressive Turnout Project, alinhado aos democratas, em janeiro de 2021.

Contactado pela CNN, o pai de Crooks, Matthew Crooks, disse que estava tentando entender “o que diabos está acontecendo”, mas que preferia esperar para falar com a polícia antes de comentar sobre o filho.

Durante o comício na Pensilvânia, Trump sofreu uma tentativa de assassinato e foi retirado do palco com um ferimento no rosto após tiros serem ouvidos no local. Seu porta-voz, Steven Cheung, afirmou que Trump está bem. O atirador, Thomas Crooks, foi morto pelo Serviço Secreto.

Kevin Rojek, agente especial encarregado do FBI em Pittsburgh, informou que Crooks não tinha nenhuma identificação no corpo, sendo necessário analisar seu DNA para confirmação biométrica. As autoridades também relataram que pelo menos um membro da plateia morreu e outros dois ficaram gravemente feridos durante o tiroteio.

O ex-presidente e candidato Donald Trump se pronunciou sobre o atentado que sofreu durante um comício na cidade de Butler, Pensilvânia, na tarde deste sábado (13). Trump que foi atingido na orelha direita, agradeceu ao Serviço Secreto Americano e lamentou as mortes ocorridas no evento.

Trump explicou que sentiu um zumbido após ser atingido e percebeu que estava sangrando muito. Em seu pronunciamento, ele agradeceu ao Serviço Secreto Americano e à polícia pelo rápido atendimento. O candidato republicano também enviou suas condolências às famílias das vítimas do atentado, uma pessoa morta e outra gravemente ferida.

Fonte: IG/Foto: Reprodução