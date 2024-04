Mudança: boletos das faturas de energia da Equatorial Pará passam a ser emitidos pelo Banco do Brasil

A troca para o novo banco será feita de forma gradativa em todo o estado.

Neste mês de abril, para melhorar a relação e experiência com os clientes, a Equatorial Pará iniciou a troca do banco emissor dos boletos das faturas de energia. A substituição será feita de forma gradativamente do antigo banco, o City Bank, para o novo, o Banco do Brasil, em todo o estado. A distribuidora também destaca que não haverá mudanças em relação a custos ou forma de pagamento.

De acordo com Anderson Torres, gerente de Experiência do Cliente da Equatorial Pará, os clientes poderão identificar a mudança do nome do banco ao verificarem os dados que ficam próximos ao código de barras do boleto. Ele também destaca que, para evitar golpes e fraudes, é importante se atentar à razão social da empresa que é a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A e ao CNPJ 04.895.728/0001-80.

“Verificar todas essas informações é importante para evitar qualquer eventual problema. Os campos da fatura continuam os mesmos. A única mudança de fato é o nome do banco emissor, que agora será o Banco do Brasil”, afirma Anderson.

Além do pagamento do boleto que pode ser feito em qualquer agência bancária, Internet Banking, caixa eletrônico, banco digital, casas lotéricas, correspondentes bancários, além das próprias agências de atendimento da Equatorial Pará, a distribuidora de energia também disponibiliza outros meios de pagamento das faturas para a comodidade dos clientes.

Pix

O pagamento é feito por meio de um QR Code presente tanto na fatura impressa quanto na digital. O consumidor precisa entrar no aplicativo do banco onde tem a chave PIX cadastrada, apontar a câmera do celular para o QR Code e realizar a transação, que será compensada em alguns minutos.

Cartão de crédito

Para utilizar o serviço, o cliente deve acessar o portal da distribuidora e, na barra de pesquisa, digitar “pagamento de conta”. Feito isso, o usuário é direcionado para uma tela em que precisará colocar os dados do titular da conta contrato, para o sistema localizar as faturas que estão em aberto. Em seguida, será aberta uma nova tela com as opções de pagamento.

Os pagamentos das faturas no site da Equatorial Pará podem ser realizados nas modalidades débito, crédito à vista ou parcelado em até 24 vezes, com taxas de parcelamento reduzidas para clientes baixa renda, cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE).

Vale lembrar, também, que os clientes podem cadastrar o pagamento da fatura em débito automático em suas contas bancárias.