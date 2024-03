Câmara dos EUA aprova projeto de lei que pode banir TikTok

Nesta quarta-feira (13), a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou o projeto de lei que pode banir o TikTok do país. Foram 352 votos a favor e 65 contrários. O documento prevê que a plataforma de vídeo chinesa mude de dono nos EUA para não ser abolida.

Atulmente, o TiktTok é controlado pela ByteDance, uma companhia da China. O principal argumento para a aprovação do projeto é o de que a rede social é controladas por “adversários estrangeiros”. Apesar do foco da medida ser o TikTok, a regra pode afetar outros sites.

Tanto democratas quanto republicanos estão favoráveis ao projeto. O presidente Joe Biden, inclusive, disse que, caso a proposta seja aprovada no Senado, ele vai sancionar o texto.

A ideia deste projeto surgiu ainda no governo do ex-presidente Donald Trump. De acordo com o portal G1, o republicano afirmava que o aplicativo apresentava risco para a segurança dos EUA. Para o político, a China poderia se aproveitar para ter acesso a dados dos usuários.

O TikTok negou que tenha essa objetivo ou que tenha acesso a essas informações. A empresa também disse à Reuters que espera que os senadores escutem os usuários da plataforma antes de tomarem qualquer decisão.

Fonte: Pleno News/ Foto: Pixabay