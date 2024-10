Mulher do prefeito de Capanema é denunciada ao MPPA por esquema de compra de votos

A mulher do prefeito de Capanema e secretária municipal de Saúde, Waldimary Leite Freitas, foi denunciada ao Ministério Público do Estado do Pará por envolvimento em um suposto esquema de compra de votos e a história, caiu como uma bomba, na noite deste sábado, 05, naquele município do nordeste do Pará. A denúncia foi feita pelo mototaxista Gleidyson Orivaldo Ramos Silva, que não trabalha para a prefeitura e muito menos presta serviços para a primeira dama de Capanema. Ele narrou os fatos para a promotora de Justiça Amanda Luciana Sales Lobato Araújo.

Segundo o denunciante, na sexta-feira, 04, às 14h43, ele recebeu uma ligação e não atendeu. Depois, para sua surpresa, recebeu uma mensagem da primeira dama pelo número do telefone de sua irmã Gleidiane do Socorro Ramos Silva, em que fala a ele sobre o esquema de compra de votos.

No áudio, que já foi entregue ao Ministério Público do Estado do Pará, a primeira dama Waldimary Leite Freitas lhe fala acerca do esquema e pede que ele leve até ela médicos, enfermeiros e demais funcionários da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, além de outras pessoas, e que a mesma irá abastecer os veículos. Na ocasião, a mulher do prefeito Chico Neto ainda deixa transparecer “que as coisas estão correndo bem, que tem toda uma equipe cuidando de tudo juntamente com o vereador e candidato à reeleição, Pedro Paulo Leão da Silva”. Waldimary Leite Freitas ainda afirma que eles não têm dormido, que estão cansados, mas que tudo está “maravilhosamente bem” e pede que Gleidyson ajude como amigo, levando quantas pessoas ele puder, inclusive quem não está fazendo nada. Que chame médicos, enfermeiros etc.

As suspeitas são de que o esquema de compra de votos, envolvendo toda a estrutura da Secretaria de Saúde de Capanema, seria para facilitar a eleição do candidato a prefeito Alexandre Buchacra, do MDB, que tem todo o apoio do prefeito Chico Neto.

Até o momento, o MPPA ainda não se manifestou acerca das providências adotadas. A eleição será realizada neste domingo, 06.

