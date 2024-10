Remo é atropelado pelo Botafogo-PB e se despede do sonho do Bicampeonato da Série C

O Clube do Remo bem que tentou, mas não foi feliz em sua tentativa de chegar à final da Série C do Campeonato Brasileiro da Terceira Divisão. O Leão Azul que, em 2025, tem vaga garantida na Série B do Brasileiro, foi derrotado pelo placar de 3 a 0 pelo Botafogo-PB na tarde/noite deste sábado, 05, em João Pessoa, no Estado da Paraíba.

Com o resultado, o Remo volta para Belém desclassificado, apesar do triunfo do acesso, conquistado em Belém.

Joãozinho, Dudu e Henrique Dourado balançaram a rede em favor do Botafogo. Agora, o Clube do Remo se despede da Série C e também da temporada.

No final do primeiro tempo intenso, com muitos ataques do Leão em cima do Belém, o time paraense perdeu o camisa 5 João Afonso, que foi expulso.

Com um a mais em campo, o Belo cresceu e, desta forma, o Remo não teve mais condições de reverter a situação.

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo