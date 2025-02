NACIONAL – Feminicídio: Estudante universitária foi submetida à extrema violência, diz perícia

De acordo com laudos da Perícia Forense (Pefoce), a universitária Natany Alves, de 20 anos, foi submetida à extrema violência antes de ser brutalmente assassinada. O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro na cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará.

A jovem havia saído da igreja para buscar algo no carro quando três homens a renderam e sequestraram. Ela foi encontrada morta horas depois, em Morada Nova, cidade vizinha.

Três homens foram presos e confessaram o crime, sendo eles Francisco Márcio Freire, de 43 anos, Francisco Teodósio Ramos, de 43 anos, e Jardson do Nascimento Silva, 23 anos. Todos foram presos.

A perícia foi concluída ontem, quarta-feira, 26, apontando que Francisco Márcio Freire teria matado a vítima após tentar estuprá-la. A violência com que o criminoso agiu levou a jovem a sofrer traumatismo craniano severo em decorrência do esmagamento da cabeça com múltiplos golpes de pedra.

A decisão das autoridades é autuar os três homens pelos crimes de latrocínio, ocultação de cadáver e organização criminosa. Apenas Francisco Márcio será acusado também de estupro.

VÍTIMA FOI ESCOLHIDA ALEATORIAMENTE

Os acusados confessaram o crime e disseram que partiu de Francisco Márcio a ideia de roubar o veículo de Natany para poder pagar uma dívida. O plano inicial era assaltar um taxista, mas ao passarem na rua, viram a jovem sozinha.

O assassinato não estava planejado, inclusive, em depoimento, Francisco Márcio disse que chegou a prometer para a vítima que ela não seria machucada. Mas, ao chegar a um local ermo, ele mudou de ideia com medo de ser descoberto. As informações são do G1.

