Governo do Pará recebe elogios do técnico do Fluminense pela estrutura do Mangueirão

Em disputa pela Copa do Brasil, o Time Carioca, jogou no estádio do Mangueirão na noite desta quarta-feira (26), contra o Águia de Marabá

O Estádio Olímpico do Pará, o Mangueirão, recebeu elogios do técnico do Fluminense, Mano Menezes, após a classificação da equipe para a segunda fase da Copa do Brasil. Durante a coletiva de imprensa na noite desta quarta-feira, o treinador destacou as condições do estádio e do gramado.

“O estádio está muito bonito, o gramado está muito bom”, afirmou Mano Menezes, reforçando a qualidade da estrutura do Mangueirão, que recentemente passou por reformas. A partida marcou mais um evento nacional sediado no estádio paraense, demonstrando sua capacidade de receber grandes confrontos do futebol brasileiro.

Cerca de 4 mil torcedores se fizeram presentes para acompanhar Fluminense e Águia de Marabá–PA pela primeira fase da competição. O time carioca saiu vitorioso com o placar de 8 a 0.

A vitória expressiva foi garantida pelos estrangeiros do Fluminense: o argentino Cano, que balançou as redes duas vezes, o uruguaio Canobbio e os colombianos Arias e Serna. Os brasileiros Ignacio, Everaldo e Paulo Baya também marcaram, selando a goleada. A competição, organizada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), contou com o apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), para a realização deste jogo.

O técnico do Fluminense, Mano Menezes, demonstrou grande satisfação com o que viu no Novo Mangueirão e elogiou o Governo do Pará pela qualidade do estádio. “Quero parabenizar o Governo local, que administra o Mangueirão. O estádio está muito bonito, já tinha visto na Recopa, entre Flamengo e Botafogo, e é ótimo ver que conseguimos cuidar bem das nossas construções. O Brasil tem um problema, que é não saber preservar o que é nosso. Mas o Mangueirão está excelente, o gramado está em ótimo estado, e aproveitamos essa estrutura para fazer um jogo que, acredito, agradou ao torcedor que veio acompanhar. Isso é o mais importante. Saímos daqui satisfeitos com tudo”, afirmou Mano Menezes.

A moderna infraestrutura do Novo Mangueirão, totalmente reconstruído e revitalizado pelo governo do Estado, foi fundamental para que o estádio atendesse aos requisitos da FIFA, colocando a capital paraense no mapa dos grandes eventos esportivos internacionais.

A reestruturação completa aumentou a segurança e o conforto, com capacidade para mais de 50 mil pessoas, novos acessos e uma estrutura interna de última geração, que tem sido amplamente elogiada pelas equipes que atuam no local. O gramado do Mangueirão, do tipo “Bermudas Celebration” – o mesmo utilizado nos principais estádios do mundo – foi especialmente escolhido por ser ideal para o clima tropical de Belém.

Cano comemorando um de seus dois gols contra o Águia de Marabá, na disputa pela Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)