Navios de cruzeiro serão usados como hospedagem durante a COP30 em Belém

Com expectativa de receber até 50 mil visitantes durante a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), Belém terá dois navios de cruzeiro funcionando como hospedagem temporária entre os dias 10 e 21 de novembro. A medida foi confirmada pelo governo federal nesta quarta-feira (16).

As embarcações MSC Seaview e Costa Diadema terão cerca de 3.900 cabines e capacidade total para até 6 mil pessoas. Elas ficarão ancoradas no Terminal Portuário de Outeiro, que está sendo revitalizado e será conectado à cidade por uma nova ponte, com trajeto estimado em 30 minutos até os locais do evento.

Os navios fazem parte de um plano do governo para ampliar a rede de hospedagem em Belém. A operação está sendo conduzida pela Secretaria Extraordinária da COP30 e pela Embratur. As acomodações serão oferecidas por etapas, com prioridade para 98 países em desenvolvimento e ilhas menores, que pagarão até US$ 220 por diária. Após essa fase, o valor para os demais países será de US$ 600 por noite.

Além dos cruzeiros, o plano inclui hotéis, aluguéis por temporada e outras estruturas temporárias. O objetivo, segundo o governo, é garantir opções acessíveis e confortáveis para delegações da ONU, observadores, acadêmicos, empresários e representantes da sociedade civil.

De acordo com a Embratur, a iniciativa também deve deixar como legado melhorias na infraestrutura portuária em Outeiro e impulsionar o turismo na região.

Imagem: Divulgação