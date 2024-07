Neymar posa ‘coladinho’ a influencer espanhola e alimenta rumores de novo affair

O atacante Neymar alimentou novos rumores sobre sua vida amorosa ontem, domingo, 14. Após ser fotografado aos beijos com Bruna Biancardi, mãe da sua segunda filha, o jogador apareceu abraçado com outra mulher. Trata-se da influenciadora espanhola Natalia Beciu, com quem o atleta esteve em passeio recentemente.

O registro foi publicado pela modelo em seu perfil no Instagram. Na imagem, ambos aparecem abraçados, lado a lado, enquanto ela segura a mão de Neymar. A postagem foi republicada pelo próprio camisa 10 do Al-Hilal, da Arábia Saudita. Confira:

BIANCARDI

Neymar e Bruna Biancardi podem estar revivendo romance. Os dois, que são pais de Mavie, de 9 meses, foram fotografados aos beijos no show de Thiaguinho, em São Paulo, no sábado (6), enquanto o Brasil jogava contra o Uruguai pela Copa América.

Posteriormente, veio à tona a notícia sobre o nascimento da terceira filha do jogador. Esta é fruto do relacionamento casual que o atleta teve com a modelo Amanda Kimbelly, amiga da irmã do atacante. Rafaella Santos, inclusive, será a madrinha da menina que recebeu o nome de Helena e foi homenageada pela tia com uma tatuagem.

Imagem: Itatiaia Reprodução/Instagram/Natalia Beciu