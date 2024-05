Neymar responde Luana Piovani após ser atacado pela atriz

O jogador Neymar demonstrou bastante irritação, nesta quinta-feira (30), ao responder aos ataques que recebeu da atriz Luana Piovani, que o chamou de “péssimo pai e péssimo homem” nas redes sociais ao comentar o envolvimento do jogador com uma incorporadora que pretende erguer imóveis de alto padrão em trecho entre os litorais de Pernambuco e Alagoas.

O empreendimento em questão tem sido ligado à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que transfere terrenos da Marinha em áreas urbanas para estados e municípios ou para proprietários privados. Políticos de esquerda dizem que o texto dá margem para a criação de praias privadas, mas o relator da proposta no Senado, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), nega que exista essa permissão.

OS ATAQUES DE LUANA

Luana iniciou os ataques a Neymar na última terça (28), ao comentar um vídeo da atriz Laila Zaid que classificava o jogador como “um dos apoiadores” da PEC. Ao compartilhar o caso em sua conta no Instagram, Piovani disse: “Meu sonho é que meus filhos esqueçam Neymar. Imagina se isso é ídolo?”.

Nesta quinta (30), Luana retomou o assunto, mas dessa vez reforçou os ataques pessoais ao jogador. Nas redes sociais, ela disse que o atleta “fez muito pelo Brasil”, mas que “acabou com tudo o que construiu”.

– Como consegue ser tão mau caráter? (…) Dá uma “puxadinha” pela memória e pensa: “Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele?”. Talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam “sim”, mas só uma mãe sabe que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental – afirmou Luana.

Na sequência, a atriz declarou que o jogador é “um péssimo exemplo como cidadão, pai, homem, marido e companheiro”.

Mais tarde, Luana disse ter recebido uma mensagem dizendo que o atleta, na verdade, é um ótimo pai e relembrou o caso de traição durante a gravidez de Bruna Biancardi. Na época, Neymar fez uma postagem com um pedido de desculpas.

– Pode ser que a mulher com quem ele esteja ache ele um ótimo pai, mas precisamos ter discernimento para entender que ela está vivendo uma fantasia. Alguém que trai uma mulher durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração a mãe dessa criança. (…) Quando um pai faz mal para uma mãe, ele está fazendo mal para o filho – declarou.

RESPOSTA DE NEYMAR

Já na noite desta quinta, Neymar decidiu responder aos ataques e fez duras críticas a Luana. Em sua página no Instagram, ele publicou dois vídeos e uma imagem em referência às declarações da atriz. Na imagem, ele escreveu o seguinte texto:

– Cansado de ficar escutando um monte de m**** de gente que não sabe o que eu vivo nem o que passei. Agora essa louca não solta mais a p**** do meu nome. Não f***, Luana, tá cheia de filho aí, cheia de trabalho, vai cuidar da sua vida. Me deixa, c******. Quer arrumar confusão? Põe a p**** do sapato na boca e fica quieta – escreveu.

Nos vídeos, Neymar não diminuiu o tom. No primeiro deles, o jogador questionou se atriz estava “querendo alguma coisa” com ele.

– Acho que abriram a porta do hospício, soltou uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vai atrás dela, está complicado. Acho que ela está querendo alguma coisa comigo, não é possível. Não tira o meu nome da boca, incrível. Quer ser famosa, filha? O tempo já foi. Era uma ótima atriz, não tenho nada para falar de você. Mas agora tem que enfiar o sapato na tua boca porque você só fala m**** – afirmou.

Já no segundo, o jogador indagou Piovani sobre o motivo de ela estar falando de seus filhos.

– Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos. Sempre tratei seus filhos muito bem. Que por sinal me adoram, não sei por quê. Agora você não pode falar da minha criação, das minhas crias. Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo, não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai. Toma vergonha na tua cara. Tem mais de 50 anos e quer vir lacrar na internet. Está pensando que é quem? Vai para o c****** – completou.

EMPRESA DE NEYMAR E INCORPORADORA SE PRONUNCIAM

Na manhã desta sexta-feira (31), Neymar compartilhou em seus stories as notas de esclarecimento de sua empresa, a NR Sports, e da DUE Incorporadora – companhia que pretende construir os empreendimentos entre os litorais de Pernambuco e Alagoas – a respeito da questão envolvendo a PEC.

Em seu posicionamento, a NR Sports disse que o nome da empresa foi associado às questões ligadas à proposta “em um contexto pejorativo e politizado”, mas que a DUE Incorporadora já esclareceu que a obra no Nordeste cumpre de maneira fiel às questões ambientais e de licenciamento.

A empresa disse ainda que o deputado federal Túlio Gadelha (Rede-PE) reconheceu que teria associado de maneira equivocada, no Plenário da Câmara, os empreendimentos da DUE à PEC, e que o político já pediu desculpas, mas que a atriz Luana Piovani, porém, manteve os ataques “de forma oportunista, leviana, desproporcional e irresponsável”.

– [Luana] atacou [Neymar] sem propósito, criando conjecturas e elucubrações, inclusive com ataques pessoais e reputacionais. Nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequados – declarou a empresa.

A DUE, por sua vez, reforçou que “a responsabilidade ambiental e social são valores imutáveis” da empresa e que a companhia cumpre “as mais rigorosas leis de proteção ambiental”. A incorporadora destacou ainda que seus empreendimentos não sofrerão qualquer impacto, seja positivo ou negativo, com a PEC que tramita no Congresso.

Fonte: Pleno News/ Fotos: EFE/EPA/YOAN VALAT // AgNews/Eduardo Martins