Estado reforça assistência, promove valorização profissional e equipa a PM do Pará

Em um ano, mais de 13 mil atendimentos em saúde e assistência social foram registrados no prédio do Departamento-Geral de Pessoal (DGP), no Comando-Geral da Polícia Militar, em Belém, entregue pelo Governo do Estado, em abril de 2023. Cuidados preventivos com a saúde física e emocional estão entre as principais demandas assistidas.

“Com a construção desse novo prédio, a gente pôde dar melhores condições de trabalho, não só para os policiais de Belém, mas para os do interior do Estado e suas famílias. Fazer a gestão de quase 18 mil policiais na ativa e quase 10 mil veteranos não é tarefa fácil, por isso este departamento é tão importante para a vida funcional dos nossos policiais militares”, destacou Dilson Junior, comandante-geral da Polícia Militar do Pará.

Além de serviços de saúde com atendimento ambulatorial, psicológico, odontológico e de fisioterapia, o espaço oferece assistência pela Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab) garantindo benefício de Auxílio Moradia ao militar em situação de risco. O Departamento-Geral de Pessoal (DGP) fica na Avenida Augusto Montenegro, KM-09, nº 8401, bairro Parque Guajará, Icoaraci.

Novos equipamentos – Quatro mil novos equipamentos – motocicletas, radiocomunicadores, armamentos e outros acessórios fazem parte do conjunto de entregas feitas na última terça-feira (28), à Polícia Militar do Estado do Pará. O investimento vai reforçar a atuação do policiamento nos municípios paraenses.

A corporação recebeu 3,5 mil novas armas, sendo 3.387 pistolas Beretta modelo APX Full Size – CAL. 40 e 113 pistolas Beretta modelo APX Compact – CAL. 9mm. Junto com os armamentos foram entregues também 3,5 mil novos coldres e 3,5 mil novos porta carregadores. As pistolas serão destinadas a Castanhal, Tucuruí, Redenção, Paragominas e municípios próximos.

Também foram entregues 144 novas motocicletas modelo XRE 300 SAHARA para uso dos Comandos do Policiamento da Capital I e II (CPC I e II), responsáveis pelas ações da PM em Belém, incluindo seus distritos Icoaraci, Mosqueiro e Outeiro.

“Com a chegada dessas novas motocicletas vamos poder oferecer um serviço de maior qualidade e segurança. No final das contas, quem é mais beneficiado é o cidadão. E também com rádios de qualidade funcionando é sinônimo de garantia para a própria vida do policial”, disse o soldado João Pedro Lages, que atua no Batalhão Águia.

A Polícia Militar contará ainda com 953 novos radiocomunicadores portáteis HT Motorola, que serão distribuídos nos municípios da Região Metropolitana de Belém, além de Santarém, Tucuruí, Tailândia, Capanema, Salinópolis, Barcarena, Cametá, Monte Alegre, Oriximiná, Alenquer, Almeirim, Juruti, Óbidos, Marabá, Castanhal, Santa Izabel, Vigia, Colares, São Caetano de Odivelas, Redenção, Paragominas, Itaituba e Conceição do Araguaia.

Fonte: Agência Pará/Foto: Alexandre Costa/Ag Pará