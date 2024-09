Nota fiscal premiada: compre e ganhe até R 70 mil

Você sabia que pode ganhar prêmios em dinheiro apenas por fazer compras no Acre? É isso mesmo! Através do programa Nota Premiada Acreana, os moradores do estado podem participar de sorteios mensais e anuais simplesmente pedindo a inclusão do CPF na nota fiscal de suas compras.

Iniciativa do governo estadual, a Nota Premiada Acreana visa aumentar a cidadania fiscal e melhorar a arrecadação do estado. Além de benefícios financeiros para os participantes, a iniciativa também apoia entidades sociais com parte dos prêmios. Entenda como participar e quais prêmios estão em jogo.

Como participar da Nota Premiada Acreana?

Para participar é simples: ao realizar qualquer compra em estabelecimentos que emitam nota fiscal no Acre, peça a inclusão do seu CPF na nota fiscal. Em seguida, cadastre-se no site oficial do programa para validar sua participação.

Essa ação facilita a prática da cidadania fiscal e permite que você concorra automaticamente aos sorteios mensais e anuais. Quanto mais notas você acumular com o CPF, maiores são suas chances de ganhar.

Quais prêmios são oferecidos?

Os sorteios do programa Nota Premiada Acreana são divididos em mensais e anuais. Os prêmios mensais variam entre R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil. Já o sorteio anual oferece um prêmio de R$ 70 mil. Outra vantagem é que metade do valor dos prêmios vai para entidades sociais escolhidas pelos vencedores.

15 prêmios mensais distribuídos por região

Prêmios mensais de R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil

Premiação anual de R$ 70 mil

50% do prêmio destinado a entidades sociais

Quem pode participar da Nota Premiada Acreana?

Qualquer pessoa residente no Acre e que realiza compras em estabelecimentos emissores de nota fiscal pode participar. O importante é lembrar de sempre pedir para incluir o CPF na nota fiscal a cada compra.

Também é essencial acessar o portal oficial do programa para fazer seu cadastro, garantindo assim a sua participação nos sorteios.

Quais são os benefícios da Nota Premiada Acreana?

O programa beneficia não só os consumidores, mas também o estado e a sociedade. Veja algumas vantagens:

Transparência Fiscal : Incentiva a emissão de notas fiscais, promovendo maior transparência nas transações comerciais.

: Incentiva a emissão de notas fiscais, promovendo maior transparência nas transações comerciais. Combate à Sonegação : Aumenta a emissão de notas fiscais, ajudando a reduzir a sonegação de impostos.

: Aumenta a emissão de notas fiscais, ajudando a reduzir a sonegação de impostos. Recurso Público : Maior arrecadação de impostos possibilita mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura.

: Maior arrecadação de impostos possibilita mais investimentos em saúde, educação e infraestrutura. Apoio Social: Parte dos prêmios beneficia entidades que prestam relevantes serviços à comunidade.

O que diz o secretário da fazenda?

Amarísio Freitas, Secretário da Fazenda do Acre, enfatiza a importância do programa: “A Nota Premiada Acreana é uma ação que reúne esforço conjunto dos cidadãos e do governo. Pedir o CPF na nota fiscal é um ato simples que traz benefícios tanto individuais quanto coletivos, promovendo uma sociedade mais justa e transparente.”

Por que vale a pena participar da Nota Premiada Acreana?

A Nota Premiada Acreana é uma excelente oportunidade de transformar compras rotineiras em uma chance de ganhar prêmios em dinheiro. Além disso, ao participar, você contribui para o aumento de receita do estado, que pode ser revertida em melhorias para a sociedade e apoio a entidades sociais.

Não perca essa oportunidade! Continue acompanhando as novidades, sorteios e informações sobre a Nota Premiada Acreana, e quem sabe você pode ser o próximo ganhador!

Fonte: Terra Brasil Notícias/Foto: Depositphotos.com / rafapress