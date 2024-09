Em feito inédito, Brasil é 5º lugar no quadro de medalhas das Paralimpíadas

O Comitê Paralímpico Brasileiro almejava um feito ambicioso para as Paralimpíadas de Paris de 2024: colocar o Brasil entre os cinco maiores países do quadro de medalhas. Não apenas o objetivo foi alcançado, mas a delegação brasileira obteve sua melhor campanha em termos de medalhas e posicionamento, estabelecendo-se como uma das potências paralímpicas mundiais.

Com um total impressionante de 89 pódios, o Brasil conquistou 25 medalhas de ouro, ficando em quinto lugar na classificação geral. A China liderou com 94 ouros, seguida pela Grã-Bretanha com 49 e os Estados Unidos com 36 medalhas douradas. O desempenho brasileiro foi marcado por momentos emocionantes e reviravoltas até o último dia de competições.

TOP 5

A jornada para a quinta colocação foi uma batalha acirrada, principalmente contra a Itália. No sábado, o Brasil ficou atrás do país europeu no quadro de medalhas. Porém, no domingo, dois ouros conquistados no halterofilismo e na canoagem garantiram a virada e a posição desejada.

Os atletas brasileiros deram show nas categorias de natação e atletismo, que somaram 26 e 36 pódios respectivamente, as melhores performances da história dessas modalidades. Contudo, o destaque final ficou por conta do judô, que surpreendeu com quatro ouros nos últimos dias e colocou o Brasil no topo do quadro dessa modalidade.

DESTAQUES BRASILEIROS

Entre os heróis brasileiros das Paralimpíadas de Paris 2024, Gabrielzinho brilhou intensamente ao prometer e entregar três medalhas de ouro. Sua performance estelar ajudou significativamente na contagem de medalhas do Brasil.

Outros nomes de destaque incluem Carol Santiago, que também trouxe ouro para o Brasil, e Wilians Silva de Araujo, que conquistou a medalha de ouro no judô na categoria +90kg J1. A diversidade e a abrangência do talento brasileiro foram evidentes com atletas de 16 estados e do Distrito Federal subindo ao pódio.

IMPACTO DOS RESULTADOS

Essa excelente campanha solidifica o Brasil como uma potência paralímpica em ascensão. Nas últimas quatro edições das Paralimpíadas, o Brasil havia figurado entre as dez melhores nações. A conquista do top 5 em Paris é um marco histórico e promete inspirar futuras gerações de atletas paralímpicos.

MEDALHAS DE OURO

Atletismo (10): Ricardo Mendonça (100m T37), Petrúcio Ferreira (100m T47), Yetsin Jacques (1500m T11), Julio Cesar Agripino (5000m T11), Claudiney Batista (lançamento do dardo F56), Jerusa Geber (100m T11 e 200m T11), Rayane Soares (400m T13), Fernanda Yara (400m T47), Elizabeth Gomes (lançamento de disco F54)

Natação (7): Gabriel Araujo (50m costas S2, 100m costas S2, 200m livre S2), Carol Santiago (50m livre S13, 100m livre S12, 100m costas S12), Talisson Glock (400m livre S6)

Judô (4): Alana Maldonado (até 70kg J2), Willians Araujo (acima de 90kg J1), Arthur Silva (até 90kg J1), Rebeca Silva (acima de 70kg J2)

Taekwondo (1): Ana Carolina Moura (até 65kg)

Halterofilismo (2): Mariana D´Andrea (até 73kg), Tayana Medeiros (até 86kg)

Canoagem (1): Fernando Rufino (200m, classe VL2)

O desempenho excepcional nas Paralimpíadas de Paris 2024 não só eleva o perfil do esporte paralímpico brasileiro, mas também reforça a importância do investimento e apoio contínuo para os atletas. O Brasil mostrou ao mundo que, com determinação e talento, é possível alcançar e superar metas audaciosas.

Fonte: Terra Brasil Notícias/Imagem: Paulo Pinto/Agência Brasil