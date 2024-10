Nova variante XEC da Covid no Brasil: veja os sintomas e como se proteger

Uma nova variante do coronavírus, denominada XEC, foi identificada recentemente nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Esta variante é uma sublinhagem da Ômicron e foi inicialmente descoberta em Berlim, Alemanha, em junho deste ano. Desde então, foi registrada em pelo menos 15 países, espalhados por três continentes: Europa, América e Ásia.

Os primeiros casos da variante XEC no Brasil foram confirmados em amostras de dois pacientes residentes no Rio de Janeiro, diagnosticados em setembro. Subsequentemente, casos adicionais foram detectados nos estados de São Paulo e Santa Catarina. Autoridades de saúde estão monitorando a situação de perto para avaliar o impacto da nova variante.

Perspectivas dos Especialistas

Segundo Fernando Spilki, virologista e coordenador da Rede Corona-Ômica do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o surgimento de novas linhagens do vírus é um fenômeno esperado, refletindo o processo natural de adaptação e evolução do vírus. Apesar de a XEC poder eventualmente substituir outras linhagens que estão atualmente em circulação, Spilki afirma que não há motivo para pânico no momento.

Manifestações Clínicas da XEC

Os sintomas da variante XEC são semelhantes aos observados em variantes anteriores da Covid-19. Pacientes infectados relataram uma série de sintomas, incluindo:

Febre

Dor de garganta

Tosse

Dores no corpo

Perda do olfato

Perda de apetite

A semelhança dos sintomas reforça a importância de medidas preventivas contínuas, como a vacinação.

A manutenção das vacinas em dia é apontada como a principal estratégia de proteção contra a Covid-19. As doses de reforço atualizadas são essenciais para prevenir quadros graves e hospitalizações. Autoridades de saúde continuam a incentivar a população a completar a imunização, especialmente em face de novas variantes em circulação.

