Novo Hospital da Mulher será referência em atendimento especializado no Estado

Com as obras civis concluídas, a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) agora trabalha no processo de estruturação de equipamentos e serviços que o novo hospital irá oferecer para a saúde especializada da mulher, da qual será referência.

O hospital dispõe de 11 pavimentos e 120 leitos, dos quais 100 são destinados à internação e 20 à Unidade de Terapia Intensiva (UTI), resultado de um investimento superior a R$ 155 milhões.

A secretária de Estado de Saúde Pública, Ivete Gadelha Vaz, ressalta que “o avanço vem com o objetivo de equipar o Hospital para entregá-lo o mais rápido possível para a população”.

Edney Pereira, secretário-adjunto de Gestão Administrativa da Sespa, também reforça que “os processos de estruturação física, fluxos, processos e instalação de serviços” são realizados por meio da equipe técnica da Sespa.

Parceria – A entrega é resultado da parceria da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) com a Sespa. “Uma entrega extremamente importante para todo o estado, que se transforma em um instrumento de utilidade pública voltado exclusivamente para atendimento à saúde da mulher”, enfatiza Ruy Cabral, titular da pasta.

O Hospital da Mulher, localizado no centro de Belém, na Avenida Gentil Bittencourt, no bairro de São Brás, foi projetado para atender às necessidades específicas da população feminina, com ênfase em cuidados especializados de média e alta complexidade.

Entre os serviços oferecidos no local, destacam-se os ambulatórios de hipertrofia mamária/gigantomastia, endometriose e fibromialgia, além de um amplo suporte terapêutico multiprofissional. Além disso, a estrutura inclui clínicas de ginecologia, mastologia, cirurgia geral, cirurgia plástica reparadora, proctologia, vascular, urológica e neurológica, além de oferecer amplo leque de exames e diagnósticos disponíveis, como mamografias, ressonâncias magnéticas, tomografias e densitometria óssea, a unidade está equipada para fornecer um diagnóstico preciso e rápido, essencial ao tratamento eficaz das pacientes, com equipamentos de ponta.

O bloco cirúrgico do novo hospital é equipado com quatro salas, mesas cirúrgicas radiotransparentes, que são essenciais para procedimentos complexos, e conta com uma equipe especializada para procedimentos cirúrgicos, como mastologia, ginecologia, cirurgia vascular e neurocirurgia benigna.

O Hospital da Mulher também se destaca pelo atendimento de urgência e emergência a vítimas de violência sexual e doméstica, oferecendo um ambiente seguro e acolhedor para mulheres em situação de vulnerabilidade.

O 1º andar é dedicado ao atendimento ambulatorial, incluindo consultórios, brinquedoteca, lanchonete e áreas administrativas, o que facilita o acesso das pacientes aos serviços de saúde oferecidos no novo espaço de saúde da capital paraense.

