O.J. Simpson, ex-astro de futebol americano, morre aos 76 anos

O ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson morreu aos 76 anos, nesta quarta-feira (10), conforme anunciou a família na manhã desta quinta (11). O ex-atleta lutava contra um câncer.

– No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o câncer. Ele estava cercado por seus filhos e netos. Durante este período de transição, a família dele pede respeito a seus desejos de privacidade – diz a nota publicada nas redes sociais.

O.J. Simpson foi um famoso atleta de futebol americano e chegou a ganhar o título de melhor jogador do país. Também fez sucesso como ator de filmes e estreou comerciais de TV. No entanto, seu nome ficou atrelado ao caso de duplo homicídio de sua ex-mulher, Nicole Brown Simpson, do qual ele foi absolvido em 1995, no julgamento que ficou conhecido como o mais famoso do século.

Nicole foi morta a facadas, e o ex-atleta era o principal suspeito. Entre as provas que apontavam para ele, estava um par de luvas usado pelo assassino que coube perfeitamente na mão de O.J.

No tribunal, Simpson foi representado por advogados famosos, como Robert Kardashian, pai das socialites Kourtney, Khloe e Kim Kardashian. O fato de ele ter sido inocentado causou muita polêmica na época.

O.J. Simpson se declara inocente até hoje e viu sua história se tornar série de TV, intitulada People vs. O.J. Simpson: American Crime Story, que ganhou um Emmy.Em 2008, o ex-atleta foi condenado por um assalto à mão armada. Ele permaneceu preso durante nove anos, mas se tornou um homem oficialmente livre em 2021.

Fonte: Pleno News/Foto: EFE/Jason Bean /Reno Gazette-Journa